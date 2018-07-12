В Татарстане, рядом с городом Нижнекамск, прошёл XXIII фестиваль детских оздоровительных лагерей ПАО «Татнефть». В 2018 году мероприятие посвятили 75-летию начала разработки нефтяных месторождений Республики Татарстан и 45-летию шинного комплекса KAMA TYRES. В нём приняли участие 13 оздоровительных лагерей компании.

Гостями торжественной церемонии мероприятия открытия стали заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по общим вопросам Рустам Мухамадеев, и.о. директора УК «Татнефть-Нефтехим» Гюзель Хабутдинова, заместитель главы Нижнекамского муниципального района РТ Эльвира Долотказина, директор Центра «Лето» РТ Раиль Муратшин, и.о. председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васильева, ведущий специалист социально-экономического отдела Нефтегазстройпрофсоюза России Мирлан Укуев, и.о. председателя молодежного комитета ПАО «Татнефть» Дмитрий Несмин, председатель профсоюзного комитета компании «Татнефть» Гумар Яруллин, ветераны татарстанской нефти и другие.

Участники фестиваля соревновались в спортивных состязаниях, демонстрировали свои творческие способности и даже готовили необычное мороженое с жидким азотом. Помимо этого для них подготовили фотосессию со спортсменами «Кама-Мотор-Спорт», гоночными машинами и мини-баггами, а также – автограф-сессию с российским автогонщиком Тимуром Тимерзяновым.

«Фестиваль детских оздоровительных лагерей – единственное подобное мероприятие в России. При подготовке к празднику каждый из лагерей проводит колоссальную работу. Главное в фестивале – это дружба: в отряде, коллективе, в детском сообществе оздоровительных лагерей «Татнефти», – рассказал Алексей Захаров, директор детского оздоровительного лагеря «Чайка».

Для гостей фестиваля шинный комплекс KAMA TYRES представил экспозицию своей продукции. На этом же стенде участники детского праздника фотографировались с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги – Кубком Гагарина. В 2018 году его выиграл хоккейный клуб «Ак Барс». Команда стала первым трёхкратным обладателем награды в истории Чемпионата.

«Мы были рады стать частью настоящего праздника для детей и предоставить всем участникам этого яркого события возможность познакомиться с именитыми спортсменами Республики Татарстан, а также увидеть заветный спортивный трофей – Кубок Гагарина», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.

KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.