Альтернативные варианты решения жилищных вопросов многодетных семей обсудили сегодня за круглым столом в Самарской Губернской Думе. Прошел он в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» под председательством зам. секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности, регионального координатора проекта, депутата Губдумы Марины Сидухиной.

Участие приняли представители министерств областного правительства, СОФЖИ, заинтересованные общественные организации, фонды, кураторы партпроекта «Крепкая семья» в муниципальных образованиях, члены общественного совета проекта.

«Федеральный партийный проект «Крепкая семья» направлен на создание благоприятных условий для укрепления института семьи, воспитания детей в семьях, пропаганды семейных ценностей. Конечно, мы понимаем, что одно из первоочередных условий – это жилищная обеспеченность», – подчеркнула Марина Сидухина.

В 2012 году Указом Президента России дано предписание всем регионам обеспечить многодетных семей земельными участками. Реализация Указа идет уже более 5 лет. Этот вопрос всегда находится на контроле Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Правительства области и депутатов областного парламента.

Больше 23 тысяч семей в Самарской области имеют статус многодетных. 18 854 семьи поставлены на учет для бесплатного предоставления земельных участков. Землю получили почти 11 тысяч семей. Лишь полсотни участков снабжены необходимой инфраструктурой – водой, электричеством. Всего 168 семей завершили строительство на выделенных участках.

В области проведено анкетирование многодетных семей, которое выявило ряд проблем, характерных для многих регионов. Например, отсутствие свободных участков в черте города. Так, городские округа Самара, Тольятти и Чапаевск подписали акты о безземелье, поэтому участки выделяют на близлежащих территориях. Кроме того, на большинстве участков отсутствует инфраструктура. Не у всех семей есть финансовая возможность построить на участке дом.

Учитывая проблемные вопросы, ряд субъектов, в том числе и Самарская область, стали искать выходы из ситуации и изучать положительные практики других регионов. «В такой ситуации мы понимаем, что необходимо искать альтернативные варианты обеспечения жильем многодетных семей. Один из таких вариантов является создание жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой. 18 регионов страны уже внедряют в практику такой способ, и сегодня мы вплотную подходим к этому», – говорит Марина Сидухина.

Врио зам. министра строительства Самарской области Галина Кудинова предложила рассмотреть возможность расходования части средств материнского капитала на подведение инженерных сетей к земельному участку, использование земельных сертификатов. Прорабатывался вопрос с сетевыми компаниями о возможности включения в инвестиционные программы мероприятий по проведению инженерных сетей к земельным участкам.

Зам. исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ Наталья Ладова предложила проработать вопрос о компенсации первоначального ипотечного взноса для молодых семей и рассмотреть возможность включения многодетных семей в категорию льготников для получения ипотечных кредитов на приобретение и строительство жилья.

Резюмируя, Марина Сидухина попросила обеспечить широкое информирование многодетных семей о возможностях создания жилищно-строительных кооперативов. И призвала всех участников решения этого вопроса объединиться, качественно отработать на общий результат – не порознь, каждый в своем кабинете и ведомстве, а всем вместе. «Каждый хорошо работает и выполняет задачи по компетенции на своем месте. Нам нужно работать в связке, думать над общим делом, двигаться нужно вместе в одном направлении, только в этом случае мы добьемся результатов. В течение одной недели собираем все предложения по альтернативному решению жилищного вопроса многодетных в рамках правового поля и двигаемся дальше», – завершила Марина Сидухина.