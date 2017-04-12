В пятницу, 21 апреля, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин и генеральный директор ГК «Мать и дитя», академик РАН М.А.Курцер посетили строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь. Они оценили темпы строительных работ и обсудили дальнейшие этапы сотрудничества.

Сейчас подрядчики почти завершили возведение 6-этажной «коробки» и приступили к монтажу внутренних перегородок.

Губернатор и М.А.Курцер осмотрели центральную часть здания. Здесь будет находиться комфортный застекленный атриум с залом ожидания и игровой зоной для детей. С третьего этажа открывается прекрасный вид на строящийся стадион «Самара Арена», Волгу и Жигулевские горы. «Это красоту будущие мамы будут наблюдать из родовых палат», – отметил М.А.Курцер.

«Впечатляют масштабы строительства, сроки и качество работ. Строители движутся с опережением графика, так что в первом квартале 2018 года здесь появятся первые пациенты, – сказал Н.И.Меркушкин. – Уже сейчас понятно, что госпиталь строится для людей, их здоровья, комфорта и хорошего настроения». Глава региона подчеркнул, что рядом с учреждением планируется организовать транспортный узел. «Это очень важно, так как госпиталь будет обслуживать не только Самарскую область. Высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить жители других регионов, а, может быть, и других стран»,- сказал глава региона.

Кроме того, новый госпиталь даст возможность трудоустройства сотням молодых врачей. «Здесь будет создано порядка 1100 новых рабочих мест. В основном, это высококвалифицированные хорошо оплачиваемые специалисты. Иметь такое медицинское учреждение в регионе исключительно важно», -подчеркнул Н.И.Меркушкин.

М.А.Курцер отметил, что Самарская область является признанной кузницей медицинских кадров «Во всей России очень уважают Самарский государственный медицинский университет, который возглавляет академик Геннадий Петрович Котельников. Во многих наших клиниках работают его выпускники. Общий уровень фундаментальных знаний и профессиональных навыков заслуживает только хорошей оценки.- Пояснил М.А.Курцер.- Вообще региональная медицина находится на очень высоком уровне. В нее необходимо вкладывать деньги и создавать учреждения, которые будут востребованы жителями Самарской области и близлежащих регионов».

Проект возведения госпиталя «Мать и дитя» стартовал в 2014 году, когда Правительство области и ЗАО «Медицинская компания ИДК» подписали инвестиционный меморандум о государственно-частном партнерстве. Согласно документу в регионе возводится современный медицинский комплекс площадью 15 тыс. кв м. В нем планируется разместить акушерское отделение с родильным блоком, хирургическое, урологическое, педиатрическое и поликлиническое отделения для взрослых и детей. Также в состав комплекса войдет лечебно-диагностический центр, отделение ЭКО и лаборатория, где будут проводиться более 1000 видов анализов. Мощности госпиталя позволят ежегодно принимать до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и организовать 150 тыс. амбулаторных посещений. Общий объем инвестиций в проект составит 3 млрд руб.

Правительство области, в свою очередь, обязалось предоставить на период строительства земельный участок площадью 31 тыс. кв м, а также помочь с прокладкой сетей энерго- и водоснабжения. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 241,8 млн руб. Кроме того на объекте будет построена ливневая канализация. Она станет частью инфраструктуры будущего Гагарин-центра.

«Все пункты меморандума выполняются неукоснительно»,- пояснил М.А.Курцер.- Благодаря Правительству региона мы получили просто идеальный земельный участок. Логистически это лучшая территория, которую можно найти для лечебного учреждения. Госпиталь находится за пределами города, в тихом, но абсолютно доступном месте. Сюда смогут добраться жители Самары, Тольятти, а также пациенты из других регионов, прилетающие в аэропорт».

М.А.Курцер подчеркнул, что в губернии созданы оптимальные условия для государственно-частного партнерства: «Мы очень довольны тем, как движется проект. Подтверждением этого являются качество и сроки, с которыми ми возводим госпиталь».

Напомним, в июне 2016 года первый камень в основание клиники заложили полномочный представитель Президента в ПФО М.В.Бабич, Губернатор Н.И.Меркушкин и генеральный директор компании М.А.Курцер.