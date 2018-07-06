Международная диверсифицированная группа компаний МейТан представляет новые украшения коллекции MeiTan Style.

MeiTan Style — модные украшения из качественных металлов с гальваническим покрытием, полудрагоценными камнями и ювелирной огранкой. С их помощью можно ежедневно преображаться, менять образцы без значительных финансовых затрат. Эти украшения прекрасно смотрятся с любой одеждой – от делового костюма до нарядного платья.

Анастасия Зайкова, руководитель направления по развитию продукта и вводу новинок:

«Мы внимательно следим за модными трендами, поэтому в коллекции «Очарование любви» представлены все популярные веяния: серьги-кисти, колье-трансформер, флористические мотивы, анималистическая брошь. MeiTan Style – это и яркие акценты, которые становятся ядром образа, и нежные детали, которые его гармонично дополняют».

Подробнее о серии MeiTan Style можно узнать у консультантов МейТан, в офисах представительств Компании в вашем городе, а также в интернет-магазине meitan.ru!

МейТан — международная диверсифицированная группа компаний, эксперт по красивой, здоровой и комфортной жизни. Основана в 2003 году в городе Барнауле, столице Алтайского края. Компания динамично развивается не только в России, но и Украине, Казахстане, Эстонии и других странах. Контрактное производство МейТан расположено в Китае, Таиланде, Израиле, Индии и России. Вся продукция выпускается с соблюдением международных стандартов производства и контроля качества GMP и ISO 9001. В ассортименте компании декоративная и уходовая косметика, средства гигиены, ухода за домом, функциональное питание, украшения и ароматы.