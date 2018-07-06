MeiTanStyle – новая коллекция модных украшений в каталоге МейТан2018-07-12 08:43
Международная диверсифицированная группа компаний МейТан представляет новые украшения коллекции MeiTan Style.
MeiTan Style — модные украшения из качественных металлов с гальваническим покрытием, полудрагоценными камнями и ювелирной огранкой. С их помощью можно ежедневно преображаться, менять образцы без значительных финансовых затрат. Эти украшения прекрасно смотрятся с любой одеждой – от делового костюма до нарядного платья.
Анастасия Зайкова, руководитель направления по развитию продукта и вводу новинок:
МейТан — международная диверсифицированная группа компаний, эксперт по красивой, здоровой и комфортной жизни. Основана в 2003 году в городе Барнауле, столице Алтайского края. Компания динамично развивается не только в России, но и Украине, Казахстане, Эстонии и других странах. Контрактное производство МейТан расположено в Китае, Таиланде, Израиле, Индии и России. Вся продукция выпускается с соблюдением международных стандартов производства и контроля качества GMP и ISO 9001. В ассортименте компании декоративная и уходовая косметика, средства гигиены, ухода за домом, функциональное питание, украшения и ароматы.
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