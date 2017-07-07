30 августа состоялся пресс-тур в реабилитационный центр для инвалидов «Самарский» (г. Самара, ул. Металлистов, 63) одно из обособленных структурных подразделений, которое занимается оказанием срочных социально-адаптационных услуг инвалидам по зрению. Здесь их обучают ориентировке в пространстве с использованием тактильной трости, навыкам самообслуживания, работе на ПК с использованием речевых программ.

Одним из направлений деятельности учреждения является создание адаптированного рабочего места для слабовидящих и обучение потенциальных потребителей работе на нем, с целью их адаптации в общество и мотивации к учебе и трудовой деятельности.

До недавнего времени адаптированное место было создано только в отделении, оказывающем срочные услуги и расположенном в Железнодорожном районе областного центра (г. Самара, ул. Мяги, 5). Целевой аудиторией были слабовидящие люди, обращающиеся за услугами в отделение. Учитывая сложность передвижения незрячих людей на дальние расстояния в масштабах города и востребованность в обучении инвалида по зрению совместно со специалистом, в Кировском районе Самары организовано дополнительное место для обучения незрячих людей работе на компьютере. В настоящее время такое рабочее место организовано в полустационарном отделении ГБУ СО РЦ «Самарский».

«Адаптированное рабочее место для незрячего состоит из ноутбука или ПК, принтера, сканера и выхода в интернет. Отличие в том, что на ноутбук или ПК установлено специальное программное обеспечение – речевая программа, которая делает возможным использование устройства слабовидящим человеком с обычной компьютерной клавиатурой»,- рассказала заведующая отделением реабилитации Елена Владимировна Гаврилова.

В планах реабилитационного центра стоит задача проводить семинары для потенциальных работодателей, чтобы они на деле могли убедиться в возможностях незрячих граждан выполнять работу с помощью компьютера.