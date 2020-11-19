Стартовали конкурсные испытания второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Зарегистрированным участникам предстоит пройти самый творческий этап – до 15 января 2021 года подготовить видеоролик с приглашением в любимый регион России.

Видео-визитка – это приглашение в город или регион, которое представляет конкурсант. Участнику необходимо подобрать нужные слова, яркие кадры и за три минуты убедить почему именно сюда туристу стоит приехать. Речь может идти о регионе, населенном пункте, достопримечательности. Более 10 лучших видео будут отобраны и награждены организаторами конкурса.

«Видеоприглашение является одним из обязательных условий участия в конкурсе, то есть конкурсным заданием. Но с момента запуска «Мастеров гостеприимства» в ноябре 2019 года, это задание стало сразу чем-то большим. Это видео участники записывают не «для галочки» и не для проформы. Большинство приглашений идут от души, они полны теплотой любви к своей малой Родине и пронизаны креативом и воображением. Некоторые заставляют тебя смеяться, какие-то заставляют искреннее удивляться и восхищаться. Но самое главное, что ни одно видео не оставляет равнодушным зрителей. Мы уверены, что во втором сезоне таких видео будет не меньше. Не зря же эта часть конкурса проходит под девизом «Россия удивляет». Лучшие ролики мы наградим лично, организаторы конкурса посетят первых победителей уже перед Новым годом и вручат ценные призы. Авторов самых интересных видео также ждет поездка в Москву на деловой завтрак и съемка в трэвел-шоу «Мастера гостеприимства». Имена первых победителей будут объявлены 15.12, 18.12, 21.12 и 25.12 2020 года, – рассказал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Технические требования к ролику размещены на сайте конкурса «Мастера гостеприимства». Одно из главных – ролики видеоприглашений необходимо разместить в социальных сетях на личных аккаунтах Youtube/Вконтакте/Facebook до 23:59 15 января по московскому времени. В описании к видео необходимо указать официальные хештеги конкурса – #мастерагостеприимства #россияудивляет.

Запись визитки – не оценочное, но обязательное условие допуска к очным испытаниям. Для того, чтобы задание было засчитано, видео по ссылке должно быть доступно до окончания второго сезона конкурса. Участник самостоятельно несёт ответственность за использование видеоматериалов, принадлежащих третьим лицам, и соблюдение других требований Youtube/Вконтакте/Facebook.

«Видеоприглашения “работают” не только на продвижение регионов и мест в России. В первую очередь, это продвижение и самих участников. Все мы, прежде, чем куда-либо отправиться, читаем информацию в интернете, смотрим видео. Ролики “Мастеров гостеприимства” – это способ выделить свое предложение, свой продукт на фоне остальных. Чем ярче и креативнее ролик, тем больше шансов “запасть в душу” туристу. А то, что это включено в большую кампанию, дает возможность стать заметнее», – отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Все конкурсанты, которые вовремя и в соответствии с требованиями конкурса разместят видеоприглашения, будут допущены к следующему этапу – онлайн-тестированию. Этап запланирован на январь-февраль 2021 года. Успешно прошедшим тест будет предложено представить свой проект, относящийся к индустрии гостеприимства, в формате презентации в личном кабинете.

Все последующие этапы – очные: участников ждут полуфиналы и финал конкурса. Одно из самых заметных нововведений конкурса – работа не с «игровыми» кейсами, как в прошлом году, а с реальными задачами по развитию внутреннего туризма в разных частях России. Победителям будет оказана грантовая поддержка на реализацию своих идей, организована стажировка в ведущих туристических компаниях страны.

Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России. Срок окончания регистрации – 15 января 2021 года.

Подать заявку на конкурс: https://welcomecup.ru/

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Его цель – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

Первый сезон конкура завершился 30 октября 2020 года. Участники выиграли поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру. Кроме того, по результатам конкурса лучшие участники получили приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) создан летом 2019 года для объединения усилий представителей турбизнеса и защиты их прав и профессиональных интересов. Члены ОСИГ формируют новые традиции гостеприимства в России, задают стандарты высочайшего уровня. Миссия Союза – формирование и продвижение новой национальной идеи «Развиваем туризм – развиваем Россию». Представительства Союза открыты в 6 федеральных округах. Президент ОСИГ: Грант Бабасян, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa.