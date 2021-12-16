Аномально холодные дни в Самарской области продолжаются. По прогнозам синоптиков, последняя неделя 2021 года пройдет под влиянием атлантического циклона.

Так, в воскресенье, 26 декабря, возможен сильный снегопад, ветер местами усилится до 20-25 м/с. На дорогах будут снежные заносы. Температура воздуха -6… -11 °C в дневное время суток и -8… -13 °C – в ночное.

К понедельнику, 27 декабря, мороз начнет крепчать. Столбик термометра ночью опустится до -23 °C, днем – до -15 °C. Сильных осадков не ожидается.

Вместе с резким похолоданием в Самарскую область придут и перепады атмосферного давления. До конца недели регион переживёт так называемую “барическую пилу”. Нормативное атмосферное давление для Самарской области составляет 752 мм ртутного столба. Особенно тяжелым этот период окажется для метеозависимых самарцев.

Напомним, что сейчас в губернии объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Но у такой морозной погоды есть и свои “плюсы” – в ночь на субботу, 25 декабря, самарцы увидели в тёмном небе необычное явление – световые столбы.