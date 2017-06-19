В рамках мониторинга Общероссийского Народного фронта эксперты проводят проверку организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях Самарской области. Общественники оценили условия проживания, питания и организации досуга детей в лагерях города Самара, Сызрань, Кинельском и Шигонском районах области.

«К счастью, на фоне общероссийской статистики по санитарному состоянию и обеспеченности медикаментами детские оздоровительные учреждения Самарской области можно отнести к относительно благополучным. В частности, в детском санатории «Отдых» работают кабинеты лечебных ванн, физиотерапии, помимо отдыха дети принимают оздоровительные процедуры. В детском лагере «Юность» Шигонского района медпункт оборудован в полном соответствии с требованиями, укомплектован медикаментами и перевязочным материалом», – рассказала член Регионального штаба ОНФ Наталья Мокина.

«При знакомстве с работой лагеря особое внимание мы уделяем таким аспектам детского отдыха, как безопасность, подготовка и компетенции вожатского состава, наличие образовательных программ и обеспечение доступной среды для категорий детей с ограниченными возможностями здоровья», – рассказал Сопредседатель Регионального штаба ОНФ Павел Покровский в ходе посещения муниципального детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек» в городе Самара.

В Самарской области только один лагерь «Волжский Артек» принимает детей, нуждающихся в сопровождении взрослых и инвалидов – колясочников, для этого там оборудован специальный корпус с просторными комнатами, специальным санитарно-гигиеническим помещением и пандусом на входной группе. Между тем, в Самарской области существует положительная практика, когда дети с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие противопоказаний, отдыхают вместе с другими детьми.

Общественники убедились, что в летних оздоровительных лагерях региона строго соблюдается требование по уровню квалификации вожатского состава. Все вожатые имеют диплом об окончании педагогического колледжа либо закончили нескольких курсов педагогического вуза. «Помимо подготовки в учебном заведении, наши вожатые обязательно проходят курс подготовки непосредственно перед началом смены, мы отрабатываем должностные инструкции вожатого, план и методики проведения лагерных и отрядных мероприятий смены вместе с организаторами – педагогами или методистами лагеря», – рассказала директор лагеря Вера Петрова.

«Предложения общественности прошлого года по повышению уровня компетенции вожатых были реализованы, что стало хорошим подспорьем в организации специализированных патриотических занятий, семинаров и игр летнего отдыха 2017 года», – отметил Покровский.

В каждом лагере функционирует не менее шести кружков, а в военно-спортивном лагере «Авиатор» для детей организовали секции парашютно-десантной, лётной и стрелковой подготовки, а также автодело, получив соответствующую лицензию.

Однако, отметили эксперты ОНФ, в большинстве случаев программы дополнительного образования, в частности кружковая работа по художественно-прикладному творчеству, не лицензированы.

«Сегодня к организации летнего отдыха детей предъявляются высокие требования, уже недостаточно благоустроенных спальных комнат и чистой столовой. Родители хотят, чтобы за время пребывания в лагере, их ребенок узнал что-то новое, приобрел новые навыки, поэтому общественность будет этим вопросам и впредь уделять особое внимание. Мы услышали, что есть проблема кадров в летних оздоровительных учреждениях, персонал «стареет», а молодежь не очень охотно идет из-за низкой оплаты и большой ответственности. Общественники считают, что вопросы профориентации будущих педагогов требуют серьезной доработки», – резюмировал Покровский.

До конца летнего сезона активисты ОНФ проверят работу еще десяти лагерей Самарской области.