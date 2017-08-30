В Самарской области 27 человек наградят знаком «Во славу отцовства»
2017-11-08 12:41

10 ноября, в пятницу, в 12.00 в Кинеле в МАУК «Городской Дом культуры» (г.о. Кинель, ул. Мира, д. 42) состоится торжественная церемония вручения Знака общественного признания «Во славу отцовства».

Победители 6 номинаций определены на заседании экспертного совета Конкурса. Рассмотрена 61 заявка, отобрано 27 лауреатов для награждения.

Организаторами праздника являются министерство социально-демографической и семейной политики, благотворительный фонд «Виктория» и общественные организации СО.

Напомним, вручение Знака в Самарской области проходит с 2007 года с целью поддержки семейных ценностей, укрепления института семьи, повышение престижа отцовства.
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