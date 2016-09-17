«В новогодний мороз их автобус привез» из Калужской области прямиком в сказку, которую подготовила многодетная мама, Миссис Москва, Кристина Колганова. Ей помогали «Центральный спортивный клуб Армии» и корпорация Ростех, а официальным партнёром сказочного мероприятия стала компания TOY.RU – всероссийская розничная сеть магазинов игрушек для детей любого возраста.

Новогоднее представление для детей из социальных учреждений Калужской области стало уже доброй традицией. Кристина не первый год патронирует приюты в Боровске и Балабанове, выступает инициатором праздников и творческих встреч. Ребята часто выезжают на спортивные, культурные и развлекательные детские мероприятия, посещают выступления и соревнования. В гости к деткам приезжают актеры, спортсмены, музыканты, стилисты, дизайнеры и другие интересные люди, которым есть что им рассказать, чему-то их научить, поддержать…

В этот раз юные гости окунулись в поучительную сказку, полную завораживающих ярких событий и волшебства, а перед новогодним представлением вместе с аниматорами поучаствовали в конкурсах и фотосессии возле новогодней елки.

Шоу буквально захватило ребят и перенесло в волшебный мир, где главный герой – юнармеец Никита – вместе со Снегурочкой отправились на поиски осколков волшебной звезды, которая из-за вмешательства темных сил, раскололась на пять частей, разлетевшихся на тысячи километров друг от друга. Герои сказки пережили невероятные приключения в разных уголках России: попали на Урал, где встретились с хозяйкой Медной горы, побывали в гостях у Батюшки-Байкала, услышали удивительные легенды от северных шаманов – Тувинского, Бурятского, Алтайского, Чукотского и Сибирского, затем оказались на Крымском побережье и спустились в глубины Черного моря, чтобы вернуть все осколки волшебной звезды. Это новогоднее шоу – путешествие по России – очень понравилось ребятам. Сказочное путешествие помогло детям ощутить, как велика и прекрасна наша страна.

В заключение праздника детки получили сладкие подарки от Деда Мороза, которые стали отличным дополнением к мягким игрушкам от компании TOY.RU, потому что TOY. RU всегда точно знает, чего хотят дети.

«Хочется сказать огромное спасибо всем неравнодушным компаниям и людям, которые ежегодно поддерживают нашу инициативу. Дети всегда рады, когда их приглашают на представления и, конечно, рады подаркам и сладким гостинцам! Именно благодаря участию наших друзей такие праздники для деток, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, становятся возможными», – поделилась Кристина Колганова после представления.

Мероприятие посетили воспитанники детских приютов «Ориентир», «Забота» и центра детского развития «Гармония».