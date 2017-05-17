Проходит форум в рамках реализации федеральных партийных проектов «Крепкая семья» и «России важен каждый ребенок». Региональный координатор двух социально-важных проектов – Марина Сидухина, депутат Самарской Губернской Думы, зам. секретаря регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной деятельности.

Начался форум в канун Дня защиты детей в детском парке им. Юрия Гагарина празднованием юбилея. 5 лет отметил телепроект «Право на маму», все эти годы он выходит на городском телеканале «Самара-ГИС». Автор и ведущая – Инесса Панченко. 5 лет телепрограмма показывает и рассказывает о судьбах детей-сирот с одной единственной целью – найти им семью.

- Задумывалась программа, чтобы обозначить проблему социального сиротства. Тогда мы надеялись, что откликнутся люди, неравнодушные к судьбам детей, оставшихся без родителей. Результат не заставил себя долго ждать. Первого же героя программы Сашу, мальчика с ДЦП, забрала семья Писаревых. Теперь он – Саша Писарев, который счастлив в своей новой семье. Проект «Право на маму» показал истории почти двухсот детей-сирот. Больше 150 из них – обрели свои семьи. Немаловажно, что приемные родители берут не одного ребенка, а несколько. Мы видим сегодня счастливые лица детей и их родителей. Вот он – главный результат нашего совместного труда. Это то, ради чего есть смысл работать. Проект «Право на маму» уже давно вышел за рамки телевизионного.

Это уже целое движение. Почти общественная организация, помогающая людям. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная Партия, которая добивается вот таких результатов, благодаря проектной деятельности. 29 мая Президент России подписал указ «Десятилетие детства». Сегодняшним мероприятием, форумом приемных семей, мы очень кстати вписались в эту федеральную концепцию. Спасибо всем, кто тему детства считает приоритетной, – обратилась Марина Сидухина.

- Большое счастье, когда дети находят своих родителей. А у родителей появляются дети! В регионе приемных семей становится больше, а детей без родителей меньше – вот результат работы всех уровней власти, депутатов и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Указ «Десятилетие детства», с моей точки зрения, – исторический. Значит, детство ставится на особый контроль, значит будут разработаны системные действия для поддержки детства. Это говорит о том. Что важнее в стране вопроса – нет! И это придает уверенность и веру в будущее. Поскольку будущее зависит от наших детей. В День защиты детей мы будем поздравлять детей, дарить подарки, говорить теплые, добрые слова и просто будем рядом с ними, – поделилась Надежда Колесникова, депутат Государственной Думы.

Форум приемных семей продолжится 1 июня в пансионате «Радуга» г.о. Тольятти.

Для участия в работе Форума приглашены более 200 приемных семей с детьми, депутаты Государственной Думы, депутаты Самарской Губернской Думы, представители министерства социально-демографической и семейной политики и министерства здравоохранения Самарской области, Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, семейные психологи и юристы, представители служб по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципальных образований, руководители районных Советов Общественной организации приемных семей Самарской области представители некоммерческих организаций Самарской области.

Организаторами выступают: Благотворительный фонд «Радость» в сотрудничестве с Правительством Самарской области, Самарской Губернской Думой, Общественной организацией приемных семей Самарской области.