Резиновая обувь – признанный тренд последних нескольких сезонов. Модницы перестали относиться к подобным сапогам с пренебрежением, а стилисты возвели из ранг must have. Подобная обувь массово завоевывает рынок и уже сложно найти девушек, в чьем гардеробе не найдется пары модных сапожек. Давайте попробуем разобраться, из каких материалов создают современную резиновую обувь и какими преимуществами она обладает.

Резина или ПВХ

В последнее время обувь из настоящей резины встречается все реже. И этому существует целый ряд объяснений:



высокая цена;

внушительный вес;

недолговечность – они легко трескаются, рассыхаются и даже ломаются;

часто протекают из-за наличия большого количества швов.

невозможно нанести принты.



Из-за этого большинство современных сапог, которые по традиции продолжают называть резиновыми, на самом деле изготовляют из ПВХ – легкого и прочного материала поливинилхлорида. Он более доступен по цене, легок в работе и не подвержен перепадам температур. Использование такого материала позволяет сделать поверхность сапога идеально гладкой и придать ей глянцевый блеск. Еще одно неоспоримое достоинство – такая обувь монолитна, она не имеет никаких швов и стыков. Это позволяет ей быть максимально герметичной и надежно защищать ноги от промокания. Единственное, чего нужно избегать при носки подобной обуви – прямого контакта с растительными или животными жирами.

Еще один инновационный материал для современных сапог – Crosslite. Именно из него изготовляются все модели бренда Crocs. Это новое поколение полимеров, которое обладает улучшенными характеристиками. Обувь из Crosslite легкая и очень прочная, не протекает, обладает антибактериальными свойствами. Кроме того, подобные изделия очень комфортны в носке и обладают улучшенной амортизацией. Ноги в них не устают и не потеют, а обувь с легкостью подстраивается под индивидуальные особенности стопы.

Встречаются модели, изготовленные из натуральной резины, но каждая пара изготавливается вручную. Такая обувь более надежна и долговечна, однако сложный технологический процесс производства и ручной труд заметно сказывается на стоимости. Сапоги из натурального каучука намного дороже искусственных собратьев.