15 апреля в Международный день культуры во всех регионах России стартует Всероссийская акция «Культурный минимум».

В рамках акции молодые деятели культуры познакомят членов своих семей, родственников и друзей с увлекательным и многогранным миром искусства. Посетить культурные площадки своего региона в этот день можно будет совершенно бесплатно.

В проведении акции задействовано более 150 координаторов, которые самостоятельно ведут активную подготовку этого события во всех 85 субъектах страны. Именно силами молодых людей в этот день на всей территории России проведут около 300 мероприятий.

Кураторы акции в Самаре удивят жителей и гостей насыщенной программой: ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» приглашает всех посетить Выставочно-экскурсионный проект «Оружие Победы», а ГКУ СО «Дом дружбы народов» откроет свои двери для желающих побывать на экскурсии «Этнокультурное многообразие народов Самарской области». В музее «Самара Космическая» в этот день пройдет посещение экспозиции «Крылья будущего».

В рамках акции на территории Самарской области пройдут мероприятия и в других поселениях. Например, в «Историко-краеведческом музее» в Кинель-Черкассах состоится выставка-экскурсия «Земли моей минувшая судьба», а в селе Борское состоится пешая экскурсия «Зеркало прошлого. Памятники истории и культуры».

Также 15 апреля в Москве состоится презентация Роскультцентра и ключевых проектов организации в формате вернисажа на «Красном Октябре».

Организатором акции выступает Роскультцентр совместно с Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь». Целью Роскульцентра является поиск и продвижение молодых и талантливых деятелей культуры и искусства нашей страны.