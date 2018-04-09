9 мая с 17.00 до 23.00 на главной площади города — площади им. В.В.Куйбышева пройдут праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью связала!»

Программа мероприятий:

17. 00 – 17.30 Акция «Вальс Победы». В исполнении Муниципального духового оркестра г.о. Самара под управлением М. Когана прозвучат вальсы с участием вокалистов Г.Цветкова, В. Макарова, И. Сигала, Е. Белоусовой. Каждый пришедший на площадь Куйбышева сможет принять участие в массовом исполнении вальса.

17.30 – 23.00 На концертной сцене выступят лучшие коллективы Самарской области: Государственный Волжский русский народный хор им.П.Милославова, Детский музыкальный театр «Задумка», Самарский театр юного зрителя «СамАрт», вокальный дуэт «Кирилл да Марья» и многие другие. В концерте также примут участие хор «Русский формат» из Воронежа и звезды российской эстрады – группа Burito и группа «На-на».

Главным событием праздничного концерта в этом году станет уникальный телемарафон «Победа эта на века нас общей памятью связала!» между городами Российской Федерации и республики Беларусь. На большом экране будут транслироваться обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста — города, который первым встретил войну. Финалом телемарафона станет видеоколлаж, в котором звучит «общее» стихотворение, посвященное великому единению российских городов в суровое военное время.

22.30 Праздничный фейерверк.

Вход на пл.Куйбышева свободный!