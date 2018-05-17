Сотрудники Управления Россельхознадзора по Самарской области проводят рейды на мини-рынках, где продаются саженцы и семена цветочных и плодово-ягодных культур. Инспекторам необходимо проверить законность приобретения и реализации посадочного материала, а самое главное – его качество. Оказалось, что практически на всех рынках имеется товар, реализующийся без необходимых документов, подтверждающих посевные и сортовые качества растений.

Семена цветов и ягод, саженцы кустарников и деревьев должны быть обязательно внесены в государственный реестр. Они должны быть адаптированы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Ведь большинство саженцев привозятся в Самарскую область из южных регионов – в основном, из Краснодарского края, республик Узбекистан и Молдавии. Такой посадочный материал вряд ли будет активно плодоносить и даже может погибнуть в холодное время года.

Для того, чтобы не разочароваться в приобретенном товаре, покупателям не нужно стесняться просить продавцов показать им имеющиеся у них документы, которые бы подтвердили качество саженцев и семян, их сортовые характеристики.

КОММЕНТАРИИ:

Наталья Рыжкова. Заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля Управления Россельхознадзора по Самарской области.

Управлением Россельхознадзора по Самарской области проводятся рейдовые мероприятия по контролю за качеством посадочного материала плодовых и ягодных культур, которые реализуют граждане на территории Самарской области. Специалисты проверяют, включены ли в государственный реестр реализуемые сорта, имеются ли на них документы, подтверждающие сортовые посадочные качества, соответствует ли их качество требованиям государственных стандартов. При проведении проверочных мероприятий наиболее часто выявляются нарушения в виде отсутствия документов на реализуемый посадочный материал плодово-ягодных культур, а также реализуемый посадочный материал не соответствует требуемым стандартам, имеются механические повреждения, деревья реализуются облиственные, иногда даже в цветущем состоянии. Также выявляются факты реализации сортов, не включенных в государственный реестр селекционных достижений.

За допущенные правонарушения граждане привлекаются к ответственности в виде административного штрафа по статье 10.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в размере от 300 до 500 рублей.

Законодательство Российской Федерации весьма лояльно относится к правонарушениям в области семеноводства и растений и низкая величина административного штрафа не является преградой для дальнейшего совершения гражданами правонарушений.

Целью контрольно-надзорных мероприятий, проводимых Россельхознадзором, является обеспечение населения Самарской области качественным посадочным материалом. Чтобы, приобретая, граждане не были обмануты, приобретая задуманный ими сорт, он соответствовал заявленным качествам.

Станислав Майданюк. Госинспектор отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семеного контроля и безопасности зерна Россельхознадзора по Самарской области.

Граждане, покупая на рынке саженцы или посадочный материал плодовых и ягодных культур, они должны быть уверены, что их ожидания оправдаются, что они купят на рынке и из этого, действительно, вырастет красивое дерево и принесет вкусные плоды. Зачастую на рынке продают саженцы, которые завезены из южных регионов и могут быть плохо приспособлены для условий Самарской области. Именно для этого мы как раз и проводим рейды, проверяем документы, смотрим происхождение этих саженцев, и от этого будет зависеть, как вырастет этот посадочный материал, и какие плоды он принесет.