В рамках нацпроекта «Демография» разработан комплекс мер социальной поддержки семей с детьми, который предоставляется за счет федерального и областного бюджетов.

Материнский капитал. С 2020 года материнский капитал получают семьи, в которых появился первый ребенок.

Льготная ипотека. Если в семье есть ребенок, родившийся после 1 января 2018 года можно взять ипотеку по льготной ставке до 6% годовых на весь срок действия кредитного договора.

Ежемесячные выплаты. Также для семей предусмотрены ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей в субъекте РФ.

Бесплатное ЭКО по полису ОМС. Пары с бесплодием могут бесплатно воспользоваться технологиями ЭКО.

Ясли для самых маленьких. Для детей до трех лет по всей стране открываются дополнительные места в яслях, что дает возможность родителям вернуться к работе через короткое время.