Интернет-магазин Velozona предлагает минчанам вспомнить известный мудрый совет наших предков – «Готовь сани летом…» и объявляет зимнюю распродажу детских велосипедов, предлагая купить их по заводским ценам.

Порадовать детишек обильным снегопадом нынешняя зима пока не смогла. Санки и коньки мало кому удалось выгулять во время новогодних каникул. Не успели оглянуться – промелькнула половина срока, отведенного зиме календарем, а ведь это именно то время, когда покупать велосипед выгоднее всего.

В интернет-магазине Velozona можно купить детский велосипед для ребенка любого возраста:

начинающим велосипедистам понравятся модели, выполненные в ярком спортивном дизайне, с тренировочными колесами и широкими устойчивыми покрышками;

юным леди придутся по вкусу гламурные розовые велосипеды с удобными корзинками для транспортировки любимых игрушек;

опытным любителям велоспорта предлагаются настоящие горные байки с трансмиссией и амортизационной вилкой.

Минское велосипедное сообщество на своей странице Вконтакте, сообщает, что в 2020 году в парке им. Павлова города Минска появятся велосипедные дорожки. Любители спорта смогут, не мешая движению пешеходов, пользоваться собственной трассой.

Грядет весенний ажиотаж, поэтому купить детский велосипед в Минске той модели, которая приглянулась ребенку, станет намного сложнее. Сейчас в каталоге Velozona представлена продукция следующих производителей велотехники:

LTD;

Royal Baby;

GIANT;

Aist Rocky.

Velozona является официальным дистрибьютором многих мировых брендов, занимающихся производством велотехники. Это позволяет компании проводить различные акции и продавать детские велосипеды по заводским ценам.

Сотрудники компании Velozona советуют родителям, при выборе велосипеда для ребенка, учитывать следующие нюансы:

Диаметр колес и размеры модели должны выбираться в соответствии с ростом велосипедиста. Дети быстро взрослеют, но покупать транспортное средство на вырост не стоит. С велосипедом, не подходящим по размеру, справиться намного сложнее.

Для неопытных велосипедистов желательно приобретать модель, имеющую дополнительные съемные колеса. Они позволят ребенку чувствовать себя увереннее, а процесс освоения пройдет гораздо легче.

Чтобы байк прослужил владельцу дольше, нужно выбрать конструкцию, позволяющую выполнять регулировку высоты руля и сидения.

Подарив ребенку велосипед, родители смогут заинтересовать его активным отдыхом, приобщить к здоровому образу жизни. Люди, посвящающие свободное время катанию на велосипеде, особенно в парковых и лесных зонах с чистым воздухом, укрепляют свой иммунитет к различным заболеваниям. Дополнительным бонусом становится улучшение общего самочувствия и повышение настроения.

Выбор безопасного и качественного велосипеда – самый простой способ увлечь ребенка спортом с юного возраста. Приобрести в Минске современную велотехнику и все необходимые аксессуары к ней можно по следующим адресам:

ул. Кирилла Туровского, д. 16;

пр-т Победителей, д. 121;

ул. Захарова, д. 33;

ул. Притыцкого, д. 89.