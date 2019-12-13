Детские велосипеды от компании Velozona2020-01-17 10:33
Интернет-магазин Velozona предлагает минчанам вспомнить известный мудрый совет наших предков – «Готовь сани летом…» и объявляет зимнюю распродажу детских велосипедов, предлагая купить их по заводским ценам.
Порадовать детишек обильным снегопадом нынешняя зима пока не смогла. Санки и коньки мало кому удалось выгулять во время новогодних каникул. Не успели оглянуться – промелькнула половина срока, отведенного зиме календарем, а ведь это именно то время, когда покупать велосипед выгоднее всего.
В интернет-магазине Velozona можно купить детский велосипед для ребенка любого возраста:
начинающим велосипедистам понравятся модели, выполненные в ярком спортивном дизайне, с тренировочными колесами и широкими устойчивыми покрышками;
Минское велосипедное сообщество на своей странице Вконтакте, сообщает, что в 2020 году в парке им. Павлова города Минска появятся велосипедные дорожки. Любители спорта смогут, не мешая движению пешеходов, пользоваться собственной трассой.
Грядет весенний ажиотаж, поэтому купить детский велосипед в Минске той модели, которая приглянулась ребенку, станет намного сложнее. Сейчас в каталоге Velozona представлена продукция следующих производителей велотехники:
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Velozona является официальным дистрибьютором многих мировых брендов, занимающихся производством велотехники. Это позволяет компании проводить различные акции и продавать детские велосипеды по заводским ценам.
Сотрудники компании Velozona советуют родителям, при выборе велосипеда для ребенка, учитывать следующие нюансы:
Диаметр колес и размеры модели должны выбираться в соответствии с ростом велосипедиста. Дети быстро взрослеют, но покупать транспортное средство на вырост не стоит. С велосипедом, не подходящим по размеру, справиться намного сложнее.
Подарив ребенку велосипед, родители смогут заинтересовать его активным отдыхом, приобщить к здоровому образу жизни. Люди, посвящающие свободное время катанию на велосипеде, особенно в парковых и лесных зонах с чистым воздухом, укрепляют свой иммунитет к различным заболеваниям. Дополнительным бонусом становится улучшение общего самочувствия и повышение настроения.
Выбор безопасного и качественного велосипеда – самый простой способ увлечь ребенка спортом с юного возраста. Приобрести в Минске современную велотехнику и все необходимые аксессуары к ней можно по следующим адресам:
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