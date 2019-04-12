16 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоялся гала-концерт, завершающий VIII Музыкальный фестиваль «От сердца – к сердцу», посвященный 25-летию Детской центральной хоровой школы.

Гостей и участников торжественного мероприятия приветствовала заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина, зачитав приветственный адрес врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова. В нем, в частности, было отмечено: «Хоровая школа – предмет нашей особой гордости. Не каждый регион может похвастаться уникальным учреждением, в котором дети со второго класса выходят на профессиональную сцену и участвуют в спектаклях наравне с уже прославленными мастерами. Дорогие ребята, вы — украшение этих спектаклей и значимая часть успеха каждого показа зависит и от вас. Это очень ответственно и почетно! Стоит отметить, что и собственные постановки школы всегда становятся заметными культурными событиями. Конечно, всего этого не может быть без слаженной работы высокопрофессионального педагогического коллектива хоровой школы. Многоуважаемые педагоги! Ваше мастерство отражается в успехах учеников. Ваш подвижнический труд вызывает восхищение и глубокое уважение. Вы вносите огромный вклад в развитие культуры Самарской области».

Специфика школы проявляется в первую очередь в том, что она объединяет полноценное музыкальное образование детей и сценическую подготовку их к участию в спектаклях Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ).

Школа была открыта в 1993 году стараниями известных деятелей культуры Самары: заслуженного деятеля искусств России Коваленко В.Ф. – главного дирижёра САТОБ, заслуженного деятеля искусств республики Казахстан Рябикина Б.А. – главного режиссёра САТОБ, Навротской В.П. – главного хормейстера САТОБ. Первым директором школы стал заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, солист САТОБ, Государственного академического большого театра и театра «Новая опера» в Москве Михаил Губский.

«В 1993 году здесь прямо перед театром оперы и балета мы с педагогами набирали своих первых учеников, приглашали родителей и детей на вступительные экзамены, рассказывали об открывающейся школе. И очень памятен тот сентябрь, когда порог школы переступили первые 38 учеников. И мы вместе с ними погрузились в замечательный мир вокальной хоровой музыки», — поделился впечатлениями Михаил Анатольевич.

Педагогический коллектив школы трепетно сохраняет особенную теплоту, царящую в школе. Нынешний директор Татьяна Фомичева лично знает каждого ученика и его родителей, присутствует на всех концертах, гастрольных и конкурсных выступлениях.

На юбилейном вечере свое мастерство показали все коллективы хоровой школы: хор первоклассников «Искорки», младший хор «Радость», образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus». «Ventus» – ведущий коллектив школы (хормейстер Ерастова С.П., концертмейстер Федорова И.В.). В творческой биографии хора – постоянное участие в репертуарных спектаклях САТОБ, участие в спектаклях, поставленных силами Детской центральной хоровой школы, а также большое количество выступлений на самых разных концертных площадках. Хор «Ventus» имеет награды международных хоровых фестивалей и конкурсов, среди которых Золотой диплом Открытого чемпионата III Европейских хоровых Игр и серебряная медаль Гран-При наций (2017, г. Рига) и золотой диплом (1 место) VI Детско-юношеского чемпионата мира (2019, г. Санкт-Петербург).

В концерте приняли участие также выпускники школы Золотова Анна – солистка театра Галины Вишневской, г. Москва; Коцько Марина – обладатель Гран-при и лауреат международных и всероссийских конкурсов, артистка Драматического театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова г. Тольятти.

«Хоровая школа… Сколько тепла в этих двух словах. Это место безграничного творчества, развития, общения и самосовершенствования. Хоровая школа помогла мне стать личностью. Я очень скучаю и никогда не забуду дни, проведенные в ее стенах», — рассказала выпускница школы Диляра Кашапова.

Отдельного внимания заслуживает обширная концертная деятельность школы. За 25 лет хоровыми коллективами подготовлено множество программ и спектаклей. Последней крупной премьерой стал музыкальный спектакль в двух действиях «Необыкновенные приключения Оливера Твиста». Фрагментом из этого спектакля завершился праздничный вечер. К большому удивлению детей в последнем эпизоде на сцену вышли их родители и тоже исполнили финальный танец.