Культура

Танцоры ансамбля Игоря Моисеева отпраздновали 25-летие деятельности своего руководителя, Елены Щербаковой 2019-11-11 20:06



Принято считать, что театр начинается с вешалки. Но выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева начинаются задолго до нее – с вопроса «нет ли лишнего билетика?» еще на подходах к сценической площадке. Так было и 5-6 ноября в Москве, рядом с Концертным залом имени Чайковского, куда моисеевцы заглянули практически «на минутку», в кратком перерыве между израильскими и португальскими гастролями.



Тем не менее, отметили «Аргументы и факты», концерт получился и насыщенным, и захватывающим. В первом отделении артисты показали самые лучшие и известные танцевальные номера и премьеру последнего сезона «Танго «Del Plata», а во втором – одноактный балет «Ночь на Лысой горе» по мотивам повестей Гоголя. Особенно стоит отметить премьерный спектакль – его столичная публика пока не успела пристально рассмотреть, поскольку весь год ансамбль провел «на колесах», гастролируя по городам России и зарубежья. Для этой постановки художественный руководитель ансамбля Елена Щербакова пригласила хореографа из Аргентины Лауру Роатта, которая поставила красочное и совершенно аутентичное шоу – аутентичное и аргентинскому танго, и творческому наследию Игоря Моисеева.



Это соединение «традиционно безупречного мастерства и стремления к развитию, покорению новых творческих рубежей» является творческим кредо и артистов ансамбля, и их руководителя Елены Щербаковой, считает представитель стратегического партнера коллектива, Газпромбанка, Елена Фалькова. Этому кредо Елена Щербакова следует вот уже 50 лет как участница ансамбля и 25 – как его художественный руководитель.

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