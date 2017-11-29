22 декабря в 19:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) откроется пятая юбилейная выставка авторской куклы «Пять историй старого дома».

По словам руководителя галереи Светланы Даниловой, не стоит рассматривать ее как детскую. Здесь кукла – это произведение искусства художников, которое выражает глубокую, зачастую философскую идею, эмоции и мысли автора, его особую энергетику.

Каждый год, в канун новогодних праздников, галерейное пространство представляет собой не просто коллективную экспозицию авторских произведений на сказочную кукольную тему, а продуманное единое концептуальное арт-пространство. В этом году галерейное пространство приглашает всех стать гостями одного удивительного дома, где их обитатели – куклы и предметы, его наполнявшие, расскажут свои истории. Эта выставка – как некий Рубикон между старым и новым годом, в ней заключены те таинственные пять минут, которые отделяют людей от новой точки отсчета, это момент осознания микрокосмоса, когда время остановилось, и начались истории, которые мы можем услышать. По замыслу авторов проекта, именно куклы рассказывают гостям галереи обо всем, что произошло за год, передают истории, чувства, энергетику своих создателей и совершают неожиданные превращения.

Пятилетие проекта – это как некий отчет, что накладывает большую ответственность и на галерею, и на выставляющихся участников. Поэтому в этом году подход к формированию и подбору художников от привычного заявительного перешел к индивидуально-избирательному. Была отобрана пятерка зарекомендовавших себя художников, которые специально для проекта «Выставка авторской куклы в «НП» создали эти истории. Участники выставки авторской куклы 2017 года: Наталья Аказина, Алиса Якиманская, Светлана Бузницкая, Татьяна Малушкина и Наталья Стукалова.