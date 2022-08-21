Обладатель Гран-при и более 70 лауреатов VI Международного Русского кинофестиваля были объявлены 30 сентября в Москве во время церемонии награждения, которая состоялась в Большом зале Центрального Дома кинематографистов.

Как отметил директор кинофестиваля Андрей Холенко, в этом году было прислано свыше 330 работ из 15 стран мира – это документальные, игровые и анимационные киноработы, посвященные осмыслению важных для современного общества вопросов и тем.

Кинопоказы в рамках VI Международного Русского кинофестиваля проходили с 19 по 29 сентября в залах Центрального Дома кинематографистов. Отдельные дни были посвящены детскому кино, студенческому кино, документальным и анимационным работам. В рамках таких тематических показов каждый из зрителей смог окунуться именно в тот мир киноискусства, который ему ближе всего. Отличительной чертой кинопоказов стали встречи творческих команд и авторов киноработ со зрителями, где каждый имел возможность задать интересующий его вопрос и обсудить представленные киноленты непосредственно с их создателями.

В этом году в мероприятиях фестиваля приняли участие работы кинематографистов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины (Республики Сербская), Индии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Мозамбика, Узбекистана, Швеции, ЮАР и России. Они представили свой творческий взгляд на русский мир, российскую историю, миссию России в современном мире. Второй год подряд Русский кинофестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Церемония награждения лауреатов началась с оглашения приветствия в адрес участников кинофестиваля от Московской городской думы, которое подписал заместитель председателя депутат Степан Орлов. «За годы работы фестиваль стал яркой и заметной площадкой с широкой демонстрацией замечательного кино, которое показывает и глубоко осмысляет события, явления и традиции Русского мира, особенности русской души и русского характера. Такое кино сегодня особенно необходимо», – говорится в послании.

Директор Международного Русского кинофестиваля Андрей Холенко рассказал об особенностях организации фестиваля в этом году, его участниках и их киноработах. Также Андрей Холенко – автор и режиссер документального и игрового кино – подчеркнул, что кинофестиваль зародился в 2017 году как инициатива кинорежиссеров, кинодокументалистов и преподавателей кинематографических вузов России, которая возникла и вызрела внутри кинематографического сообщества: «Нам хотелось, чтобы среди прочих кинофестивалей в нашей стране появился хотя бы один русский кинофестиваль об особенностях русской души, русского характера, русского взгляда на мир, который бы стремился отражать реалии нашего многонационального русского мира».

Единогласным решением жюри Гран-при VI Международного Русского кинофестиваля было присуждено художественному фильму «МаскЕрад» режиссера Михаила Шевчука по одноименной пьесе Михаила Лермонтова. От других кино- и театральных постановок этой известной пьесы русского писателя фильм «МаскЕрад» отличает неожиданный для зрителей финал, который автор фильма обнаружил в одной из версий пьесы Лермонтова и воплотил его в свое произведение. Награду вручил председатель жюри, член Союза кинематографистов России, лауреат национальной премии ТЭФИ, заведующий кафедрой режиссуры СПбГИКиТ Виктор Васильев. Он отметил, что этот фильм как нельзя лучше отражает нашу сегодняшнюю ситуацию и ситуацию в мире в целом: «Можно точно сказать, что этот фильм, который получил Гран-при, он как нельзя лучше отражает современную ситуацию – ситуацию нашей страны, ситуацию в России, когда в мире есть добро и зло, но добро неизбежно победит зло, свет неизбежно победит мрак».

Подробная информация о номинациях и лауреатах опубликована на сайте кинофестиваля.