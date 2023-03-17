АО «РНГ» окажет финансовую помощь Российскому институту театрального искусства (ГИТИС) в реализации образовательных проектов для студентов творческих направлений, работников культуры и жителей Якутска.

«ГИТИС дорожит своей репутацией, приятно, что наши программы повышения квалификации востребованы, а совместная деятельность с Арктическим институтом культуры и искусства продолжается и, надеюсь, будет только расширяться ко взаимному удовольствию и пользе. Мы благодарны АО «РНГ» , поскольку именно при его поддержке наше сотрудничество с институтом культуры и искусств стало возможным, и в этом году его уже можно назвать доброй традицией», – подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В рамках этих проектов преподаватели и студенты Арктического государственного института культуры и искусств смогут пройти обучение по программам повышения квалификации, а также стажировки у ведущих мастеров ГИТИСа. Сейчас институт совместно с Министерством культуры и духовного развития региона формирует списки участников. Проведение самих программ и стажировок запланировано на осень.

«Мы считаем важным, чтобы театральное искусство развивалось не только в больших городах, но и в других регионах страны. Уверен, что проекты ГИТИСа способствуют профессиональному росту творческих работников Якутии и дают мощный толчок для создания новых ярких инициатив в области культуры», – прокомментировал генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.