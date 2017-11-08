В преддверии памятной даты России «Дня неизвестного солдата» 3 декабря 2017 года активистами Регионального отделения ООД «Поисковое движение России» при поддержке Правительства Самарской организована выставка артефактов времен Великой Отечественной войны по итогам полевого поискового сезона 2017 года. Она будет работать 30 ноября с 9.00 до 16.00 и 2 декабря с 9.00 до 18.00 в здании ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека» (г.о. Самара, пр-т Ленина, 14А).

Также в программе: семинары по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества, мастер-классы по работе с поисковым оборудованием и с электронными базами данных, встречи с ветеранами поискового движения области.

Кроме того, на территории библиотеки расположен мобильный пункт по приему заявлений граждан города и области в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата» для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Аналогичная выставка и мобильный пункт будут также работать 3 декабря с 9.00 до 14.00, в День неизвестного солдата, на площади Славы г.о. Самара.

Напомним, 3 декабря 2014 года в России впервые отметили новую памятную дату – «День неизвестного солдата». Ее история восходит к 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду. 8 мая 1967 году на месте захоронения был открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата».