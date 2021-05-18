20 мая 2021 года в 15.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится открытие регионального центра грамотности. Мероприятие является частью просветительского проекта «Библиотека грамотности», инициатором которого является фонд «Тотальный диктант», при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи и Российской государственной библиотеки.

В церемонии открытия примут участие руководитель проекта, директор фонда «Тотальный диктант» и член Совета по русскому языку при Президенте РФ Ольга Ребковец; программный директор проекта «Библиотека грамотности» Ольга Суслова; а также автор книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете» Ольга Лукинова.

Отметим, что в рамках проекта центр грамотности укомплектован современными изданиями, которые в доступной форме рассказывают о русском языке: энциклопедии и справочники, научно-популярная и учебная литература. Всего их около ста. Представленные пособия отобраны Филологическим советом Тотального диктанта и его штабом.

Центры грамотности предназначены для людей всех возрастов. Они будут полезны преподавателям языковых дисциплин, учащимся школ и высших учебных заведений, а также всем, кто стремится повысить свой уровень грамотности.

Посетители библиотеки смогут не только совершенно бесплатно пользоваться новейшими учебными материалами, но и принимать участие в необычных образовательных событиях, открывать для себя новые перспективы и получать актуальные знания.

В рамках открытия регионального центра грамотности в конференц-зале Самарской областной универсальной научной библиотеки в 13.00 состоится мастер-класс Ольги Ребковец «Эффективная коммуникация в работе библиотек», где специалисты опробуют приемы методики, разработанной на основе книг проекта «Библиотека грамотности».

В 18.00 в отделе читальных залов начнется лекция Ольги Лукиновой «Основы цифрового этикета». Посетители узнают, как цифровой этикет помогает людям избежать неловкостей в общении, повысить эффективность работы, а также улучшить деловую репутацию и взаимоотношения с клиентами, коллегами и партнерами.

Кроме того, в проекте «Библиотека грамотности» также принимают участие: – Центральная межпоселенческая библиотека Приволжского района; – Центральная библиотека им. Пушкина г. Новокуйбышевска; – Центральная городская библиотека г. Отрадного; – Библиотека Культурного Центра «Автоград» г. Тольятти.