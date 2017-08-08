В этом году в рамках проекта состоялось большое количество мероприятий деловой программы. Одно из ключевых – слет-форум православной молодежи.

Суть проекта заключается в том, чтобы, опираясь на христианское мировосприятие, посвятить каждый день проекта одному конкретному аспекту человеческой культуры. Каждый день, как некий день творения. «В этом году гости слета из Сергиева Посада, из Москвы; Саратова, Ульяновска, Оренбурга. Костык слета – православные молодые люди», – подчеркивает настоятель храма Святой мученицы Татианы при Самарском университете протоиерей Сергий Рыбаков.

По благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия на выставке в этом году продемонстрировали свою продукцию порядка 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Беларуси и Греции.

Центральной святыней выставки стал ковчег с частицей святого Николая Чудотворца, очередь к которой не уменьшалась все шесть дней. «Святой, которого, наверное, все знают, и все к нему обращаются, все получают от него помощь. И очень большая благодарность Самарской Епархии, «Экспо-Волге за эту возможность», – обращает внимание настоятель Храма Трех Святителей протоиерей Алексий Гладун.

Встречи с писателями, духовными миссионерами сменяли презентации книг, семинары, концерты духовных стихов и песен. С визитом выставку посетили протоиерей Георгий Ореханов, а также известнейший православный писатель Андрей Ткачев с презентацией книги «Наше время». Беседа получилась очень интересной и наполненной.

С визитом выставку посетили руководители общества «Мотобратия во Христе». Они рассказали, чем занимается их организация, как к ним присоединиться, чтобы дарить любовь и веру людям, делать добрые дела. Гости не остались без ярких эмоций – незабываемые минуты прекрасной езды на железных конях радовали не только детей, но и взрослых.

Настоящим подарком жителям Самары стал концерт молодого исполнителя и участника шоу «Голос» Василия Уриевского. Во время выступление гости подпевали любимые песни и танцевали в такт заряжающим битам современной музыки. После концерта исполнитель раздавал автографы.

Все желающие могли приобрести интересные подарки, сувениры ручной работы, ювелирные украшения, кондитерские изделия, поделки из различных тканей и материалов для родных и близких. Широкой популярностью традиционно пользовались предметы народных промыслов, душистый мед, ароматная халва, настои и целебные травы.

Выставка завершилась, но уже в декабре «Благословенная Самара» снова откроет свои двери для всех желающих.