Конкурс «Достояние Губернии» прошел при поддержке Промсвязьбанка в Самаре2017-11-08 12:39
Самара, 7 ноября 2017 года – При поддержке Правительства и Общественной палаты Самарской области, телеканал «Губерния» 1 ноября провел финал конкурса «Достояние Губернии». Промсвязьбанк выступил генеральным партнером проекта.
Главная цель конкурса показать реальный бизнес, который был создан и работает на территории Самарской области. Разнообразие предприятий, компаний позволяет улучшать экономическое состояние региона и повышать его инвестиционную привлекательность.
На участие в конкурсе было подано 157 заявок в 10 номинациях. Победителей выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли руководители профильных министерств, представители Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты и телерадиокомпании «Губерния».
Вице-президент – региональный директор операционного офиса «Самарский» Татьяна Перемышлина вручила награду в самой значимой номинации – «Бренд региона».
«Развитие экономики напрямую зависит от количества компаний и производителей, успешно работающих в регионе. Поддержка бизнеса любого масштаба является приоритетной задачей Промсвязьбанка. Самарская область динамично развивающийся регион, у нас огромный потенциал для развития любого производства и реализации даже самых смелых идей. Количество поданных заявок на участие в конкурсе показывает , что мы на верном пути», – прокомментировала Татьяна Перемышлина, вице-президент – региональный директор ОО «Самарский» ПАО «Промсвязьбанк».
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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