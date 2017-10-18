Самара, 7 ноября 2017 года – При поддержке Правительства и Общественной палаты Самарской области, телеканал «Губерния» 1 ноября провел финал конкурса «Достояние Губернии». Промсвязьбанк выступил генеральным партнером проекта.

Главная цель конкурса показать реальный бизнес, который был создан и работает на территории Самарской области. Разнообразие предприятий, компаний позволяет улучшать экономическое состояние региона и повышать его инвестиционную привлекательность.

На участие в конкурсе было подано 157 заявок в 10 номинациях. Победителей выбирало экспертное жюри, в состав которого вошли руководители профильных министерств, представители Общественной палаты Самарской области, Торгово-промышленной палаты и телерадиокомпании «Губерния».

Вице-президент – региональный директор операционного офиса «Самарский» Татьяна Перемышлина вручила награду в самой значимой номинации – «Бренд региона».

«Развитие экономики напрямую зависит от количества компаний и производителей, успешно работающих в регионе. Поддержка бизнеса любого масштаба является приоритетной задачей Промсвязьбанка. Самарская область динамично развивающийся регион, у нас огромный потенциал для развития любого производства и реализации даже самых смелых идей. Количество поданных заявок на участие в конкурсе показывает , что мы на верном пути», – прокомментировала Татьяна Перемышлина, вице-президент – региональный директор ОО «Самарский» ПАО «Промсвязьбанк».

О Промсвязьбанке