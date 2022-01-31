Уникальный ресурс https://dsch.online/ разработали участники просветительского проекта «Самарская симфония: социальная технология формирования эко-культурного ландшафта» – сотрудники и студенты Самарского государственного института культуры совместно со специалистами Центра туризма и отдыха «У-РА» при поддержке Фонда президентских грантов.

Новый ресурс объединяет в себе все аспекты жизни и творчества композитора в городе Куйбышеве (ныне – Самара) в годы Великой Отечественной войны.

Уже сейчас на сайте собраны сотни архивных записей, публикации музыковедов и историков, изучающих период жизни композитора с конца октября 1941 года до марта 1943 года. Ресурс будет пополняться фото, видео и аудиоматериалами, а также записями мастер-классов и не только.

Подготовка к запуску мультимедийной платформы «Дмитрий Шостакович: Самарская симфония» стартовала минувшей осенью. Одним из первых событий стал тренинг для студентов-волонтеров, посвященный работе с архивными документами. Встреча прошла на базе библиотечного научно-информационного центра СГИК. Еще одно мероприятие в рамках проекта провела Елена Краснова, руководитель экскурсионного направления Центра туризма и отдыха «У-РА». Она рассказала об особенностях разработки технологической карты экскурсии «Слушая Шостаковича, или с композитором по улицам Куйбышева». Премьера экскурсии состоится в марте 2022 года. Для того, чтобы стать ее участником, необходимо записаться на сайте https://dsch.online/.

Зрителей познакомят с творческой биографией Дмитрия Шостаковича. Экскурсия включает воспоминания композитора и его современников.

Напомним, весной этого года исполняется ровно 80 лет со дня первого исполнения Симфонии №7, известной как «Ленинградская». Дмитрий Шостакович завершил работу над произведением в Куйбышеве. Здесь же прошла премьера симфонии, которая стала новой мировой классикой. Ссылка на цифровую платформу : https://dsch.online/