В Самарской области пройдет фестиваль «Душа баяна»2018-01-16 11:33
C 16 января по 15 марта 2018 года по инициативе врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в губернии пройдет областной фестиваль «Душа баяна», посвященный 120-летию рождения русского баяна на Самарской земле.
Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Сергей Войтенко.
Фестиваль призван способствовать выявлению, поддержке и продвижению талантливых исполнителей на баяне, аккордеоне и различных видов гармоник, сохранению и развитию традиций исполнительства на музыкальных инструментах.
В концертных программах фестиваля примут участие исполнители на баяне, аккордеоне, солисты и творческие коллективы, проживающие на территории Самарской области, по номинациям: Солист; Инструментальный ансамбль; Вокально-инструментальный ансамбль; Творческий номер с использованием тематики баяна, гармони, аккордеона.
Концертные программы фестиваля будут проходить в центральных Домах культуры всех 37 муниципальных образований региона и состоять из двух частей: выступление творческих коллективов муниципального образования – участников конкурса и выступления профессиональных исполнителей – Сергея Войтенко, группы Баян Микс.
15 марта на сцене Самарского академического театра оперы и балета состоится гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля.
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