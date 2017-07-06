«Тольяттиазот» продолжает поддерживать культурные события в Тольятти и Самарской области, через неделю стартует международный фестиваль искусств «Классика OPEN FEST», который пройдет с 15 августа по 1 сентября 2017 года на базе Тольяттинской филармонии. Стоит отметить, что 22 августа в рамках «Классика OPEN FEST» в Центре отдыха «Тольяттиазот» состоится концерт Юлии Геталло и Александра Андреева (г. Москва) – лауреатов международных конкурсов пианистов.

24 августа состоится премьера симфонии «Жигули» тольяттинского композитора и баяниста Владимира Четвертакова в исполнении Русского оркестра Тольяттинской филармонии под управлением Владимира Кормишина.

Отметим, что в рамках фестиваля пройдет 10 концертов, 4 из которых будут абсолютно бесплатными.

«Тольяттиазот» ежегодно поддерживает многие проекты и мероприятия в Тольятти и Самарской области, направленные на популяризацию культуры и искусства и продвижение нашего региона. И «Классика OPEN FEST», и «Жигулевская вишня» – широко известные и значимые события, которые одновременно и просвещают, и дарят положительные эмоции. Приятно видеть, что как уровень фестивалей, так и уровень интереса к ним жителей Тольятти, Самары и области в целом растет из года в год. В планах ТоАЗа – и дальше поддерживать подобные значимые культурные события», – отметил Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

Фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня», который «Тольяттиазот» поддерживает второй год подряд, пройдет 12 августа в селе Ширяево, на территории Национального парка «Самарская лука».