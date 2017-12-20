11 января 2018 года в 19.00 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник» (ЦРК «Художественный», ул. Куйбышева, 105) приглашает ценителей кинематографа на премьеру фильма Стэнли Туччи «Последний портрет» («Final Portrait») (Великобритания, драма, комедия, биография, 2017, 1ч. 30 мин., 18+).

Режиссёр британского драматического фильма «Последний портрет» – американский актёр, кинопродюсер и режиссёр Стэнли Тучи, номинант и двукратный лауреат премии «Золотой глобус» и премии «Эмми», номинант на премию Американской киноакадемии «Оскар» и премию Британской киноакадемии. Стэнли Тучи – замечательный актер, не первый раз выступающий режиссером.

Картина «Последний портрет» стала пятой полнометражной работой Стэнли Туччи в этом качестве. В основу картины «Последний портрет» легла книга «Портрет Джакометти», написанная Джеймсом Лордом в 1965 году.

Главные роли в фильме исполнили актёры Арми Хаммер и Джеффри Раш. Джеффри Раш играет роль Альберто Джакометти, а Арми Хаммер играет американского искусствоведа Джеймса Лорда.

Мировая премьера фильма «Последний портрет» состоялась 11 февраля 2017 года на Берлинском международном кинофестивале, где фильм получил множество положительных отзывов.

Ведущий вечера: художественный руководитель клуба любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник», киновед – Роман Черкасов.