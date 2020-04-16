«Истории из детства» – это цикл публикаций о военном времени на основе воспоминаний живых свидетелей этих событий: бабушек и дедушек, проживающих сейчас в домах престарелых в Самарской области.

Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» и направлен на сохранение истории, собранной по крупицам из воспоминаний старшего поколения, и передачу её потомкам.

Истории рассказаны простым языком и представляют собой непосредственный, лишенный всякого пафоса взгляд на жизнь простых людей в страшные военные годы. Главная ценность этих рассказов для нас – живые голоса, которыми говорит с нами уходящая эпоха.

Истории публикуются еженедельно в социальных сетях музея.

«Истории из детства» – составная часть более масштабного проекта «Если бабушка не идет в музей, то музей идет к бабушке». Работа над ним началась в этом году, еще до введения режима самоизоляции: был подготовлен цикл выездных и виртуальных экскурсий, презентаций, временных тематических выставок в пансионатах для ветеранов и инвалидов, для которых самостоятельный поход в музей не представляется возможным. Большинство идей могут быть реализованы даже в нынешних условиях. Сотрудничество музея с БФ «Старость в радость» продолжается.