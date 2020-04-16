Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина в год 75-летия Победы выступил соавтором и партнером проекта «Истории из детства»2020-06-08 08:04
«Истории из детства» – это цикл публикаций о военном времени на основе воспоминаний живых свидетелей этих событий: бабушек и дедушек, проживающих сейчас в домах престарелых в Самарской области.
Проект реализуется совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» и направлен на сохранение истории, собранной по крупицам из воспоминаний старшего поколения, и передачу её потомкам.
Истории рассказаны простым языком и представляют собой непосредственный, лишенный всякого пафоса взгляд на жизнь простых людей в страшные военные годы. Главная ценность этих рассказов для нас – живые голоса, которыми говорит с нами уходящая эпоха.
Истории публикуются еженедельно в социальных сетях музея.
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