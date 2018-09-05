5 сентября на ВДНХ в рамках 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки состоится презентация сборника рассказов экс-мэра Москвы Юрия Лужкова «И звёзды смотрят вниз».

Главная тема выставки этого года – детская литература, и рассказы Юрия Лужкова по своему настрою необыкновенно ей созвучны: они наполнены юмором, добром и любовью. С присущей ему страстью и знанием жизни, автор рассказывает реальные истории с интересными сюжетами, эпопеи с детективной интригой и глубиной независимой и оригинальной мысли. Радость жизни, гневное осуждение пороков человека и общества, воспевание красоты и правды, открытая позиция художника и гражданина – всё это ждёт читателя на страницах книги.

Сам Лужков не будет присутствовать на мероприятии. «Горячая пора сбора урожая в калининградском агрокомплексе требует личного внимания», – пояснил он, а также прокомментировал выход своей новой книги: «“И звёзды смотрят вниз” – это книга о каждом из нас, сборник жизненных сюжетов, которые, как говорится, нарочно не придумаешь. Главная идея книги состоит в том, что в нашей непростой жизни всегда важно видеть добро, уметь в трудных жизненных ситуациях улыбнуться, помнить, что в мире всегда есть место для радости и сердечности. Это, на первый взгляд, простая житейская философия, но чем больше людей будут ею руководствоваться, тем лучше, светлее и добрее будет наша жизнь».