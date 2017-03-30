С 17 по 21 апреля 2017 года в Самаре и Самарской области состоится XXII Международный фестиваль “Кино — детям”.

Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации “Союз кинематографистов Российской Федерации” и студия “Волга-фильм” при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Группы компаний “Волгатрансстрой”.

Организационная поддержка – министерство образования и науки Самарской области, Администрация городского округа Самара, Союз кинематографистов Российской Федерации, Самарский областной театр юного зрителя “СамАрт” и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.

Фестиваль “Кино – детям” направлен на образование и воспитание подрастающего поколения, приобщение к лучшим образцам отечественного и зарубежного кинематографа, формирование зрительской культуры, создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

Главная программа фестиваля – “Во славу Отчизны”. Самым ярким проектом станет документальный цикл “Равная величайшим битвам” кинокомпании «Снега» (г. Екатеринбург), режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов. Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.

Стоит отметить «Международную программу». Детям будут показаны лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китайской Народной Республике, Республике Корея, Республике Беларусь, США и Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана – “Урок”.

2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.

Кинематографисты из Китая в составе семи человек: сценарист, режиссер, продюсеры и актеры, представят премьерный игровой фильм «Под одним небом». А гости из Республики Беларусь: председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева привезут картину “Пёс рыжий”.

Самых маленьких зрителей порадуют замечательные анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор, лауреат международных конкурсов Андрей Соколов.

В программе «Кино снимаем сами!» участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других городов. Количество и качество фильмов этой программы таково, что она готова перерасти в отдельный фестиваль. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.

В программе фестиваля:

17 апреля в 18:00 в Самарском академическом театре драмы им.М.Горького (пл. Чапаева, 1) состоится торжественная церемония открытия фестиваля. В мероприятии примет участие и.о.министра культуры Самарской области Ирина Евгеньевна Калягина.

В киноконцертной программе “Кино и музыка” будут участвовать известные российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские творческие коллективы Самары и области, а также актёры Самарского театра юного зрителя «СамАрт» и студенты актерского факультета Самарского государственного института культуры и искусств.

17 апреля в 16:00 в самарском Доме Кино (ул. Куйбышева, 96) пройдет пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля.

С 17 по 21 апреля пройдут фестивальные кинопоказы и творческие встречи на площадках Самары и Самарской области – в городах Тольятти, Чапаевск, Октябрьск, Кинель, Отрадный, Новокуйбышевск, Сызрань и десяти районах губернии. Основная площадка фестиваля в Самаре – Цент Российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой. Также фестивальные мероприятия пройдут в мультиплексах: “Киномакс” ТРЦ “Аврора”, “Пять Звёзд” ТРК “Вива Лэнд”, “Амбар-синема” ТК “Амбар”, Самарская областная универсальная научная библиотека, ДК “Победа”, ДК “Чайка” и на других площадках города.

19 апреля в рамках фестиваля, состоится Всероссийская конференция «Роль госархивов в формировании нравственных ценностей российской молодежи», в которой примут участие представители Департамента кинематографии РФ, Красногорского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов РФ и режиссеры-документалисты.

21 апреля в 15:00 в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 103/105) пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будут вручены призы лучшим фильмам по оценке детского жюри.

Фестиваль “Кино детям” является единственным фестивалем в России, где победителей выбирают именно дети. И к решению детского жюри кинематографисты относятся очень трепетно, ведь именно для детей снимается кино и, если юные зрители называют картину лучшей, это самая большая награда для создателей фильмов. Профессиональные кинематографисты, в свою очередь, назовут победителей программы «Кино снимаем сами!»

На сегодняшний день данный кинофорум считается самым большим фестивалем детского кино в России и традиционным праздником кино в Самарской губернии. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году на XXI Международном фестивале «Кино – детям» состоялось 820 кинопоказов на 135 площадках Самары и Самарской области, а также 30 творческих встреч с известными кинематографистами. В фестивале участвовали 164 игровых, документальных и анимационных фильма по всем программам, кинопоказы посетили более 47 тысяч юных зрителей.

Получить более подробную информацию и ознакомиться с афишами кинопоказов на площадках можно на официальном сайте фестиваля: http://filmdeti.ru/.