XXII Международный фестиваль "Кино – Детям" стартует в Самаре2017-04-15 14:06
С 17 по 21 апреля 2017 года в Самаре и Самарской области состоится XXII Международный фестиваль “Кино — детям”.
Организаторы фестиваля: Самарское областное отделение общероссийской общественной организации “Союз кинематографистов Российской Федерации” и студия “Волга-фильм” при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Самарской области, Агентства социокультурных технологий, Группы компаний “Волгатрансстрой”.
Организационная поддержка – министерство образования и науки Самарской области, Администрация городского округа Самара, Союз кинематографистов Российской Федерации, Самарский областной театр юного зрителя “СамАрт” и Почетное консульство Италии в Самарской области и Республике Татарстан.
Главная программа фестиваля – “Во славу Отчизны”. Самым ярким проектом станет документальный цикл “Равная величайшим битвам” кинокомпании «Снега» (г. Екатеринбург), режиссеры Георгий Негашев и Андрей Титов. Великая Отечественная война предстанет в малознакомом или вовсе незнакомом современному поколению аспекте.
Стоит отметить «Международную программу». Детям будут показаны лучшие игровые, документальные и анимационные фильмы, сделанные в Китайской Народной Республике, Республике Корея, Республике Беларусь, США и Италии. Впервые участником фестиваля станет игровой фильм из Азербайджана – “Урок”.
2017 год объявлен годом корейского кино в России, первые показы уже состоялись в Москве. Делегация из Республики Корея, возглавляемая полномочным послом этой страны, представит на фестивале два игровых и один анимационный фильм.
Кинематографисты из Китая в составе семи человек: сценарист, режиссер, продюсеры и актеры, представят премьерный игровой фильм «Под одним небом». А гости из Республики Беларусь: председатель Союза кинематографистов Республики Беларусь, актер Виктор Васильев и актриса Татьяна Чердынцева привезут картину “Пёс рыжий”.
Самых маленьких зрителей порадуют замечательные анимационные фильмы различных студий России. Программу представит режиссер-аниматор, лауреат международных конкурсов Андрей Соколов.
В программе «Кино снимаем сами!» участвует более 40 игровых, документальных и анимационных фильмов, созданных юными авторами из Самары, Татарстана, Новосибирска и Новосибирской области, Северной Осетии-Алании, Республики Крым и других городов. Количество и качество фильмов этой программы таково, что она готова перерасти в отдельный фестиваль. Лучшие фильмы, созданные юными кинематографистами, впервые будут показаны на большом экране в мультиплексах Самары.
В программе фестиваля:
В киноконцертной программе “Кино и музыка” будут участвовать известные российские кинематографисты, деятели культуры, лучшие детские творческие коллективы Самары и области, а также актёры Самарского театра юного зрителя «СамАрт» и студенты актерского факультета Самарского государственного института культуры и искусств.
17 апреля в 16:00 в самарском Доме Кино (ул. Куйбышева, 96) пройдет пресс-конференция с организаторами и гостями фестиваля.
19 апреля в рамках фестиваля, состоится Всероссийская конференция «Роль госархивов в формировании нравственных ценностей российской молодежи», в которой примут участие представители Департамента кинематографии РФ, Красногорского государственного архива кинофотодокументов, Союза кинематографистов РФ и режиссеры-документалисты.
21 апреля в 15:00 в Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (ул. Куйбышева, 103/105) пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой будут вручены призы лучшим фильмам по оценке детского жюри.
Фестиваль “Кино детям” является единственным фестивалем в России, где победителей выбирают именно дети. И к решению детского жюри кинематографисты относятся очень трепетно, ведь именно для детей снимается кино и, если юные зрители называют картину лучшей, это самая большая награда для создателей фильмов. Профессиональные кинематографисты, в свою очередь, назовут победителей программы «Кино снимаем сами!»
Получить более подробную информацию и ознакомиться с афишами кинопоказов на площадках можно на официальном сайте фестиваля: http://filmdeti.ru/.
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