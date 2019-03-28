С 12 апреля 2019 года в Самарской области стартует проведение отборочных процедур на замещение должности министра культуры Самарской области.

Напомним, о применении открытых конкурсных процедур для подбора кадров на высшие посты в региональном Правительстве Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил во время своего выступления в финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи. «Мы объявим открытый конкурс на замещение должности министра культуры Самарской области. Приглашаю всех желающих к участию», – заявил тогда Дмитрий Азаров.

«Культурные лидеры в Самарской области есть. И мы их хорошо знаем: и в сфере театрального искусства, живописи, музыки, музейного дела. Но нам нужны лидеры в области администрирования», – пояснил Глава региона в эфире программы «Главная тема» канала «Россия 24» 11 апреля.

«Сегодня, как никогда, высок спрос на энергичных, талантливых людей. Для них, вместе с лидерами России, мы запустили проект «Кадросфера», опыт которого признан лучшим в стране. Цель проекта – создать кадровый резерв, и не только для государственной или муниципальной власти, а для всего региона. Одним из механизмов привлечения высококлассных специалистов станет открытый конкурс на должность министра культуры. Он стартует 12 апреля, что символично для нашего региона, имеющего «космические» амбиции в любой сфере», – отметил Дмитрий Азаров и пригласил всех, кто чувствует в себе силы, компетенции, принять участие в конкурсе.

«Хочу сказать, что участие в конкурсе уже точно примут не только жители Самарской области, но и других регионов. Я думаю, конкуренция будет высокая. Не теряйте время, готовьтесь, участвуйте, побеждайте, входите в команду регионального правительства –мы вместе многое сделаем!» – обратился с напутствием Глава региона.

Отбор кандидатов на замещение государственной должности Самарской области министра культуры Самарской области будет проходить в три этапа: заочный, интерактивный и очный.

На первом (заочном) этапе отбора (с 12 по 24 апреля) кандидатам необходимо: – зарегистрироваться на портале «Кадросфера» (kadrosfera.ru); – заполнить данные профиля; – пройти тестирование; – записать и загрузить на портал видеопрезентацию, содержащую ответ на вопрос: «Ваша цель участия в отборочных и оценочных процедурах на замещение должности министра культуры Самарской области», а также конкретные предложения по развитию сферы культуры в Самарской области.

На втором (интерактивном) этапе (с 25 по 30 апреля) кандидат должен представить в электронном виде на электронную почту департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области (dkpgu@samregion.ru) предложения (идеи) по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в Самарской области (в произвольной форме).

По завершении первого и второго этапов конкурса составляется рейтинг кандидатов, который размещается департаментом кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области на официальном сайте Правительства Самарской области.

По завершении первых двух этапов проводится третий очный этап конкурса:

с 6 по 15 мая – прием документов;

3 июня – индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.

Прием документов для участия в очном этапе осуществляется по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 210, каб. 426, ежедневно с 9.00.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) (кроме выходных и праздничных дней). Контактный телефон: 242-23-32.

Ориентировочная дата подведения итогов конкурса – 5 июня 2019 года.

С условиями участия в конкурсе и требованиями к кандидатам можно ознакомиться по ссылке:

https://www.samregion.ru/vacancy/vakansii/obyavlyaetsya-otkrytyj-konkurs-po-otboru-kandidatov-na-zameshhenie-gosudarstvennoj-dolzhnosti-samarskoj-oblasti-ministra-kultury-samarskoj-oblasti/.