В музее им. П.В. Алабина откроется выставка «Коллекционируя Самару»2019-10-28 17:28
29 октября в 14:00 Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, 142.) на основе уникальных материалов из фондовых собраний представит посетителям редкие музейные предметы, которые отражают становление г. Самары в различных аспектах с конца XIX века по настоящее время.
На выставке будет продемонстрировано богатство и разнообразие музейных коллекций. Посетители смогут увидеть одни из самых ранних предметов, поступивших в музей, а также проследить хронологию превращения Самары в крупный центр промышленности, культуры и науки Поволжья.
После знакомства с экспонатами у посетителей будет возможность проверить свои знания об истории города с помощью интерактивных игр.
Выставка приурочена к 195-летию со дня рождения основателя музея – П.В.Алабина и будет интересна как взрослому населению, так и учащимся школ и вузов.
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