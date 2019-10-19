29 октября в 14:00 Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, 142.) на основе уникальных материалов из фондовых собраний представит посетителям редкие музейные предметы, которые отражают становление г. Самары в различных аспектах с конца XIX века по настоящее время.

На выставке будет продемонстрировано богатство и разнообразие музейных коллекций. Посетители смогут увидеть одни из самых ранних предметов, поступивших в музей, а также проследить хронологию превращения Самары в крупный центр промышленности, культуры и науки Поволжья.

Выставка позволит посетителям через музейные предметы совершить путешествие в прошлое Самары, встретиться с выдающимися личностями города и стать свидетелями ключевых событий.

После знакомства с экспонатами у посетителей будет возможность проверить свои знания об истории города с помощью интерактивных игр.

Выставка приурочена к 195-летию со дня рождения основателя музея – П.В.Алабина и будет интересна как взрослому населению, так и учащимся школ и вузов.