15 мая 14-летняя Лиза Анохина, топ-блогер TikTok с многомиллионной аудиторией приняла участие в сессии «Как использовать соцсети во благо» на Всероссийском форуме «Формула образования» в качестве эксперта.

Организаторы форума (Фонд новых форм развития образования (ФНФРО), проект Министерства Просвещения РФ) предложили авторитетным спикерам к обсуждению множество вопросов, актуальных для современного общества.

Соцсети и контентные платформы стали неотъемлемой частью жизни людей, в том числе молодёжи. Для одних это возможность развлечься, а для других – место для самовыражения, заработка, саморазвития и социализации. Как пользоваться соцсетями во благо? Как платформы обеспечивают безопасность подрастающего поколения и как могут приносить пользу? Что делать родителям, дети которых проводят много времени в соцсетях? Как увлечение ребёнка соцсетями может помочь развить его креативность, мышление и кругозор, а также укрепить отношения в семье?

В рамках сессии «Как использовать соцсети во благо», к участию в которой и была приглашена Лиза, своим мнением и опытом поделились: Сергей Шатунов, директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения; Сергей Соколов, директор по связям с органами власти и корпоративным вопросам российского представительства TikTok; Дарья Милай, член общероссийской психотерапевтической лиги, член Британской ассоциации КБТ, эксперт телеканала РОССИЯ 24 и другие спикеры.

Модератором сессии выступил Евгений Сжёнов, ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ, научный руководитель «Научно-образовательной политики».

Представляя Лизу Анохину, Евгений привёл любопытное сравнение. Количество подписчиков Лизы можно представить, как суммарное население таких стран, как Греция, Сербия, Латвия, Эстония и Литва.

Несомненно, Лиза является лидером мнений и способна оказывать влияние на свою многочисленную аудиторию, основу которой составляет юное поколение.

Лиза подчеркнула, что она создатель в первую очередь развлекательного контента. Но девочка убеждена, что современный интернет представляет массу возможностей для развития. Вопрос лишь отношения к этому и собственного желания.

В частности, даже создание роликов для ТикТок, по мнению Лизы, развивает креативность в подростках: «С одной стороны, создавать контент это просто, но с другой – это постоянная тренировка и развития навыка нестандартно мыслись, находить новые идеи. Многие блогеры в своих аккаунтах рассказывают об интересном, познавательном, смешном. Благодаря соцсетям подростки могут создавать свой отдельный мир, где все как-то по-другому. Можно создавать самому, можно путешествовать по мирам других, развлекаться, смотря смешные ролики. Но ТикТок – это, прежде всего, развлекательная сеть и важно понимать, что дети идут туда в первую очередь за этим».

Лиза согласилась с другими членами дискуссии в том, что для того, чтобы познавательный контент пользовался спросом, его необходимо подавать в соцсетях в максимально оригинальной и развлекательной манере.

Лиза также поделилась тем, что в её семье родители всегда относились поощрительно к увлечениям детей и оказывали им поддержку. Увлечение Лизы блогингом не стало исключением. По её мнению, интерес родителей к увлечениям детей и искренняя поддержка в этом очень важны для поддержания и развития доверительных отношений.

В завершающем слове в финале дискуссии, Лиза дала совет родителям, который с восторгом поддержали другие участники: «Если вас не устраивает то, что ребёнок слишком много времени проводит в интернете, постарайтесь уделить ему больше любви с внимания, постарайтесь сделать его реальную жизнь более интересной и эмоционально насыщенной. Тогда у ребёнка пропадёт желание постоянно «убегать» в соцсети и необходимый баланс реальной и виртуальной жизни будет восстановлен!»

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