Сегодня, 3 июня в 19.00 уличное пространство Самарской областной юношеской библиотеки в рамках летнего проекта «Молодежный проспект» соберет родителей и детей на праздник, посвященный произведениям Александра Сергеевича Пушкина.

Самарская область является постоянным участком Всероссийской культурной акции «Литературная ночь». Библиотеки нашего региона становятся центрами общественной и культурной жизни. В рамках национального проекта «Культура» активно проводится модернизация учреждений. За два года в области было открыто 12 модельных библиотек, в 2021 году запланировано открытие еще 6.

Сегодня в библиотеке можно не только познакомиться с литературными новинками, почитать любимые книги, но и получить информацию в других форматах: мастер-классы, встречи с писателями, выставки.

Автор и координатор проекта «Молодежный проспект» заведующая организационным отделом Дарья Замыцкая отмечает: «Чтение – один из ключевых элементов самосовершенствования личности, а, следовательно, – развития общества. Книга – это уникальная возможность ежедневного знакомства с новым и неизведанным, помощь молодым людям в познании и адаптации к окружающей действительности».

В рамках всероссийской ежегодной акции «Литературная ночь» сегодня будут организованы следующие мероприятия:

– с 19:00 до 21:00 будут работать интерактивные площадки: детская площадка «Угадываем произведения Пушкина по цитатам», тест «Насколько вы Пушкин?», угадывание сказок А.С.Пушкина по разным предметам;

– в читальном зале библиотеки – вечер чтения сказок А.С. Пушкина;

– площадка «Язык веера»;

– 19:00-19:30 площадка «Открытый микрофон», на которой любой участник «проспекта» сможет прочитать произведения Пушкина.

Уважаемые жители и гости Самарской области!

Будьте внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких.

Не нарушайте социальную дистанцию, избегайте массового скопления людей, соблюдайте масочный режим!