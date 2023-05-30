В конце апреля завершились маркеты Московской недели моды. Торговые центры Москвы представили на своих площадках известные российские модные бренды, такие как VICTORIA ANDREYANOVA, SERGEY SYSOEV и Gapanovich, а также молодых дизайнеров, включая Measure, SHIN BRAND. Были также представлены аксессуары и украшения от SHER, Radical Chic, Scora, VERUS AMOUR и Spunky Studio. Среди участников также были унисекс-бренды, например, SL1P, и бренды мужской одежды, такие как SOME PEOPLE и SKY JOKER. Все представленные товары отличались разной ценовой категорией, включая премиум-класс, а также доступные базовые товары.

«Маркеты Московской недели моды стали одним из самых ярких событий этой весны. Почти 300 участников — это российские дизайнеры женской одежды, еще 70 представили аксессуары, остальные презентовали мужскую и детскую одежду, обувь и украшения. Стоит отметить, что более 170 брендов-участников производят свою продукцию в Москве. Такие события, с одной стороны, дают предпринимателям возможность расширить пул клиентов и реализовать свою продукцию. А с другой благоприятно влияют на экономический потенциал рынка России в сфере моды и раскрывают преимущества отечественных брендов перед потребителем», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На торговых площадках торговых центров было представлено более 17 тысяч товаров. Средняя стоимость покупок составила около 10 000 рублей.

Одна из участниц мероприятия, Надежда Абзаева из бренда ABZAEVA, поделилась своим опытом: «Я всегда стараюсь подавать заявки на все мероприятия, которые проводит Московская неделя моды. В этот раз мне тоже все очень понравилось, моя марка была представлена в «Океании», в рамках деятельности маркета работали стилисты, проводили консультации и подбор луков для всех желающих».

В этом году дизайнеры-участники маркетов получили возможность представить свои товары в специальном каталоге на платформе “сделановмоскве.рф”. Эта онлайн-площадка предоставила доступ не только столичным брендам, но и российским маркам из других регионов. Каталог содержал более 200 российских брендов и свыше 1700 товаров. Раздел с продукцией участников маркетов будет доступен до 31 мая.

Кроме того, в рамках мероприятия было организовано множество активностей для гостей. Например, визажисты и стилисты для волос из магазинов парфюмерии “Золотое яблоко” помогали ежедневно дополнить образы посетителей маркетов, а лучшие выпускники StyleHunter и PERSONAL STYLING, школы стилистов и имиджмейкеров, консультировали гостей маркетов на протяжении всего мероприятия.

В рамках программы выступлений маркетов Московской недели моды 18 спикеров, которые поделились своими знаниями о моде и стиле. Среди них были стилисты Александра Максимова, Настя Паламарчук, Елена Ушакова, Яна Полянинова, модные инфлюенсеры Анриэль, Вика Андриенко, Екатерина Ливинская, Елизавета Аниховская, инфлюенс-маркетолог и создатель агентства по рекламе с блогерами Алина Фархутдинова, продюсер и основатель Krasavin Media Group Влад Красавин, главный редактор «U Magazine» Юрате Гураускайте и эколог, главный редактор медиа “ШЭР” Аида Леванова и многие другие

Маркеты Московской недели моды прошли в конце апреля в ТРК «Европолис», ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая Плаза», ТРЦ «Ривьера», ТРЦ «Хорошо»! и ТРК «VEGAS Крокус Сити». Полный список брендов-участников маркетов Московской недели моды доступен на официальном сайте moscowfashion.ru. Записи трансляций паблик-токов доступны в официальной группе ВКонтакте и в разделе VK Видео.

Мероприятие организует Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.