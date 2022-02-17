Одно из старейших зданий Самары — особняк Неронова на углу улиц Пионерской и А. Толстого — обрело нового владельца. Об этом в эксклюзивном интервью tvsamara.ru сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, плотно занимавшийся судьбой здания.

Особняк Неронова, возведенный в 1840 году, ранее принадлежал Министерству обороны России. Но оно не было заинтересовано в этом объекте, который является ещё и памятником архитектуры федерального значения.

«Здание одно из самых старых в центре города — ещё “догубернского” периода, построенное в 1840 году, которое сегодня просто вызывает чувства сострадания, стыда и боли. Оно, по-сути, уничтожается варварским способом, несмотря на его историческую значимость и его красоту» посетовал депутат.

Александр Хинштейн поделился с tvsamara.ru радостным известием. Ранее Почта России выразила готовность взять здание на свой баланс, отреставрировать его и создать там отделение и зону коворкинга. Теперь все документальные формальности улажены и передача объекта состоялась.

«Министерство обороны, а ранее здание принадлежало именно ему, подписало приказ. Объект передается Почте России», — сообщил Александр Хинштейн. «Средства в бюджете Почты России на это заложены», — добавил парламентарий.

Справочно: Здание, расположенное на на улиц Воскресенской (ныне Пионерской) и Казанской (ныне Алексея Толстого) было построено еще в 1840 году титулярным советником Нероновым. Спустя 15 лет особняк выкупил издатель Яковлев и разместил в нем типографию, а также пристроил часть второго этажа. В начале XX века дом был конфискован в пользу Приволжского военного округа. По некоторым данным известно, что в доме жила семья Сталина во время эвакуации из Москвы в 1941—1942 годах.