Всероссийский Конкурс красоты «Мисс Офис» – самое ожидаемое событие деловой столицы. Уже более 8 лет бизнес сообщество России выбирает самую деловую и красивую девушку. Теперь и у офисных красавиц из Самарской области есть шанс принять участие в незабываемом событии – кастинге на участие в масштабном конкурсе и побороться за главный приз конкурса – миллион рублей!

Финал конкурса «Мисс Офис» – это ежегодное деловое сбытие, проходящее на лучших площадках Москвы, где офисные красавицы из всех регионов России представляют себя и свою компанию.

Среди участниц конкурса «Мисс Офис» сотрудницы таких компаний, как: «Газпром», «Государственная Дума», «Сбербанк России», Microsoft, «Coca-Cola», «Росгосстрах», «Банк ВТБ 24», «Билайн», «Банк Открытие», «РЖД», «Оборонэнерго», «Audi», «Ренессанс страхование», booking.com, «МТС» и многие другие.

Жюри конкурса – руководители крупнейших компаний России, политики, известные актеры, телеведущие, спортсмены, модельеры, чье авторитетное мнение определяет победительницу «Мисс Офис». Более 1000 зрителей поддерживают участниц в зрительно зале. Болеют, переживают и голосуют за участниц более 8000 зрителей Онлайн Трансляции в Интернете.

В финале участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные и творческие способности. Этим конкурс «Мисс Офис» и отличается от множества других конкурсов красоты. Основной задачей конкурса является формирование образа успешной деловой женщины, пропаганда эстетического восприятия современного делового стиля и образа жизни. Победительница Всероссийского Конкурса «Мисс Офис» – это собирательный образ женственности, красоты и образованности среди офисных сотрудниц.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 1 000 000 рублей!

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путевки за границу и по России, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших Спа центрах, наборы элитных косметических линий, и другие ценные призы!

К участию в Конкурсе «Мисс Офис – 2017» приглашаются: очаровательные девушки в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в офисе и проживающие на территории РФ. Семейное положение, наличие детей не имеют значения. Принять участие в Конкурсе красоты могут сотрудницы всех офисных профессий: менеджеры, юристы, бухгалтеры, руководящий состав и т.д.

НЕ УПУСТИ СВОЙ ШАНС!

КАСТИНГ

14 июля

18:00 – 21:00

Фотостудия «Фотомодель»

Ул. Новая Садовая д. 311 а

Тел: 8 903 301 00 06

ФИНАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

22 июля

Отправь заявку прямо сейчас – http://www.missoffice.ru/anketa2017.php

Учредитель конкурса – компания «КОМУС»