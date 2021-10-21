Министерство культуры Российской Федерации при поддержке официальных органов принимающей стороны провело в Минске комплекс мероприятий российско-белорусского форума новых культурных инициатив.

Перед Форумом были поставлены задачи выявления лучших практик, благоприятствующих творческой инициативе, самореализации творческих личностей в России и Беларуси, создания новых каналов творческого общения граждан обеих стран, занятых в креативных индустриях, и совместной реализации творческих проектов, развития модели и формы привлечения молодежи к решению актуальных вопросов реализации культурной политики в современном обществе, обмен опытом, координация деятельности учреждений культуры, укрепление двусторонних культурных связей.

К подготовке к Форуму и к участию в его мероприятиях были приглашены руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры Российской Федерации и Республики Беларусь, руководители и студенты образовательных организаций России и Беларуси, руководители учреждений культуры России и Беларуси, представители волонтерского движения, представители медиасообщества, освещающие культурные события и популяризующие изучение истории и культуры, представители IT-сферы, реализующие просветительские проекты в сфере культуры, представители фондов и организаций, работающих в сфере креативных индустрий.

В рамках Форума 25 ноября 2021 года после пленарного заседания в фойе Национальной библиотеки Республики Беларусь была торжественно открыта выставка Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО, посвящённая Минской школе фотографии 1960–2000 гг. В экспозиции представлены получившие мировую известность фотографические серии Игоря Савченко, Владимира Парфенка, Сергея Кожемякина и других авторов, которые демонстрируют определенное эстетическое сходство и характеризуются перекличкой размышлений как о белорусской и советской истории, так и о медийных возможностях фотографии. Современный период минской фотографии представлен в коллекции РОСФОТО такими произведениями, как серия-документ «Со-творение» Даниила Парнюка, портретная серия «Спустя две минуты» Андрея Колесникова, серия работ Андрея Вознесенского, выполненных в альтернативной технике печати — гуммиарабике. Эти фотосерии, созданные в первом десятилетии XXI века, позволяют вновь говорить о Минской школе фотографии как о сообществе на фоне общей глобализации фотоискусства и возрастающего интереса к международным университетским школам фотографии.

С экспозицией можно ознакомиться до 9 декабря 2021 г. в атриуме 2-го этажа Национальной библиотеки Республики Беларусь.