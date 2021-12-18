24 декабря 2021 г. в приграничном городе Оренбурге прошел Международный круглый стол «Просветительская деятельность музеев на евразийском пространстве: опробованные и новые форматы при пандемии». Его организаторами совместно выступили АНО «Содружество народов Евразии», Оренбургский музей изобразительных искусств и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

В осмыслении уникального опыта работы учреждений культуры при карантине приняли участие: директор Оренбургского музея изобразительных искусств Юрий Комлев, директор Костанайского областного историко-краеведческого музея Умут Акимбаева, директор Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея Александр Ушаков, директор Музея М. Шолохова в Западном Казахстане Антонина Пудова, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ Веналий Амелин, сотрудники музейных учреждений Оренбурга, Орска, Актобе, историки, культурологи.

Участники международной встречи отметили, что ограничения на массовое посещение музеев в пандемию подтолкнули их к поиску новых, нестандартных подходов к взаимодействию с аудиторией, в том числе к активному внедрению дистанционных, цифровых форматов работы.

Так, Оренбургский музей изобразительных искусств запустил онлайн-экскурсии и искусствоведческие лекции, видеорубрику «Разговор с художником», интернет-уроки и мастер-классы по самым разнообразным техникам изобразительного и декоративно-прикладного искусства: акварели, граттажу, монотипии, аппликации, ассамбляжу, лепке, ручной набойке по ткани, пуховязанию, бисероплетению, флористике, витражу и др.

Орский краеведческий музей разработал мобильное приложение дополненной реальности и виртуальный 3D-тур по своей экспозиции, новые порталы «Орск дореволюционный», «Карта памятных мест города» и «Виртуальные выставки», подкасты «Руками не трогать!» и «ARTalk» (с регулярными аудиообзорами самых интересных музеев мира и их новостей).

Для привлечения детской аудитории Актюбинский областной музей создал серию познавательных фильмов о путешествиях игрушечных лосят Эрика из Финляндии и Еркебулана из Казахстана по достопримечательностям города и региона, объявил интернет-конкурс «Юный экскурсовод» на запись видеороликов о семейных реликвиях.

Еще одним актуальным трендом стало перенесение музейной деятельности из экспозиционных залов в городское пространство. Так, Костанайский областной музей в сотрудничестве с автоперевозчиками к юбилею Победы в Великой Отечественной войне реализовал проект «Музейный дилижанс», в ходе которого экскурсоводы в форме Красной Армии под музыку военных лет раздавали пассажирам автобусов буклеты о героях-земляках, копии фронтовых писем, экспонировали фотографии, документы и боевые награды. Оренбургский губернаторский музей организовал пешие экскурсии по историческому центру Оренбурга, в рамках проекта «Легенды городов» установил на его улицах 30 стендов с QR-кодами и аудиогидом по архитектурным памятникам. А в 2022 г. планирует благоустроить свой усадебный участок под первую в городе культурную площадку в формате open air и провести в этом новом Art-дворике Фестиваль современной молодежной культуры «Территория взаимодействия».

Словом, несмотря на пандемию, музейная сфера России и Казахстана переживает настоящий бум с появлением новых экспозиционных площадок, выставочных и культурных проектов, внедрением творческих подходов, международным обменом лучшими практиками, который обеспечивает общественный запрос на поддержание и развитие общего евразийского культурного пространства.