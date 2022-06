Культура

Свой день рождения Настя Негода отметила концертом в клубе Техникабезопасности 2022-06-22 20:20



Настя Негода отпраздновала свой день рождения сольным концертом в столичном клубе Техникабезопасности. 17 июня шумно, ярко, смело и с размахом свой день рождения отметила певица, телеведущая канала Europa Plus TV Настя Негода. Настя Негода родилась 12 июня в День России и считает, что именно поэтому она такая сильная и целеустремлённая! В этот день она отметила праздник в кругу семьи, а 17 июня собрала целый клуб! Главным событием вечера стал сольный концерт Насти Негоды под аккомпанемент живых инструментов! Максим Войтов – за барабанами, Максим Мещеряков – за клавишами и гитарист Олег Мотылев под руководством звукорежиссера Глеба Меркулова добавили невероятный драйв в звучание песен, а живой вокал наполнил их магией. В честь празднования своего дня рождения певица пригласила звёздных гостей, многие из которых выступили на сцене и спели свои хиты. Из приглашённых гостей были известные блогеры, актеры, артисты, музыканты: Рома Риччи, Артём Жигулин, Талия Белка, Nastya Star, SKUBI, Жора Макаров, Владимир Фирсов, Милан Тухватуллин, Владимир Ермак, Роман Миров, Александр Скрип, Сергей Конев, Аркаша Istokiya, Никита Кунов, Никита Keaton, Фросик, Алексей Пеганов, Рома Неваш, Денис Ухов, Сэйва, Nastika, Сергей Грейс, Капранов Александр, Саша Чест, Никита Никонов, Александра Клотц, Alex, Настя Ермак, Денис Легостаев, Divineboyyyy, Василёк, Филипп Литман, Евгений Грушевский, Настя Чиква, Augustray, Sshoyla, Ната Григорова, Гиа Богатурия, Юлия Шестюк, Алиса, гр. Море Монро, Djas, Елена Игошкина, Russian Deadpool, Виальмонте Фернандес Мигель Анхель. Блеснули на сцене и исполнили свои хиты: Augustray, Nastya Star & SKUBI, Жора Макаров, Александр Скрип, Аркаша Istokiya, Никита Кунов, Nastika, Саша Чест, Настя Чиква, Алекс, Divineboyyyy, Сэйва, Рома Неваш, Настя Ермак, Фросик. Сама хозяйка вечера Настя Негода сменила несколько образов – от нежного платья эксклюзивной ручной работы до дерзкого боди в стиле Jlo. Также посетили мероприятие крупные музыкальные телеканалы, такие как Europa Plus TV, Music Box Russian, а также Вишня News, канал MMTV, которые снимали репортаж о концерте. В завершение вечера гостей ждал торт и общение с именинницей. Настя Негода призналась, что хотела бы сделать традицией такое празднование дня рождения. Когда можно совместить и сольный концерт, и праздник! И услышать хиты любимых артистов и их поздравления. Настя Негода – певица, телеведущая канала Europa Plus Tv. Хиты Насти Негода ротируют федеральные радиостанции. В конце 2021 году получила премию «Медиа старт года» по версии журнала Megapolis Time. Получила награду как «Самая стильная ведущая 2021 года» по версии World Fashion Magazine Awards. Стала лауреатом премии «Великие люди России» в номинации «Лучшая телеведущая музыкального телеканала». Фотограф: Екатерина Потапова (kapotfoto)

