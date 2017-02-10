10 февраля 2017 года, в пятницу, в 180-ю годовщину памяти А.С. Пушкина видеокнига «Читаем «Онегина» будет выложена на портале «Год Литературы» (godliteratury.ru), на сайте «Российской газеты» (rg.ru) и на интернет-страницах пушкинских музеев.

Для справки:

Акция «#ЧитаемОнегина», стартовавшая в интернете в начале января 2017 года, – не первый проект онлайн-чтений классических произведений. В октябре 2014 года 700 человек из сорока городов России и других стран в течение 30 часов читали роман Льва Толстого «Анна Каренина». В сентябре 2015-го – произведения Чехова. 11-12 ноября предыдущего года на «Мосфильме» состоялись онлайн-чтения произведения «Мастер и Маргарита. Я там был».

Идея прочесть всей страной и записать на видео несколько строф из романа «Евгений Онегин» принадлежит печатному изданию «Российская газета», интернет порталу «Год Литературы» и Государственному музею А.С. Пушкина.

На участие в акции откликнулись как простые читатели, так и известные люди: министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева; председатель Счетной палаты РФ Татьяна Алексеевна Голикова; актеры Алексей Гуськов, Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Юлия Пересильд; музыканты Дельфин, Диана Арбенина; российские космонавты (прямо с борта МКС) и многие другие.

Из самарских волонтёров в проекте приняли участие ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Петрович Котельников, председатель Самарской областной организации Союза журналистов Ирина Владимировна Цветкова, руководитель Управления Роскомнадзора по Самарской области Светлана Вениаминовна Жданова. Отметим, что среди чтецов много детей и подростков.