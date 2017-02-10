12 февраля, в воскресенье, в 10.00 на базе Самарского Дворца детского и юношеского творчества (г.о. Самара, ул. Куйбышева, 151) состоятся областные Пушкинские чтения «Погружаемся в творчество А.С. Пушкина».

Конкурс учрежден министерством образования и науки Самарской области, проводится при поддержке Самарского Дворца детского и юношеского творчества.

Пушкинские чтения традиционно проходят в нашей области накануне дня памяти А.С. Пушкина. Среди целей и задач чтений – всестороннее изучение деятельности великого поэта и писателя, раскрытие взглядов современных школьников, пушкинистов на литературное наследие А.С. Пушкина, развитие литературно-творческих способностей и языковой культуры учеников.

В состав жюри вошли член союза писателей России Д.Н. Домарев, председатель Самарской областной писательской организации А.В. Громов, заслуженный учитель РФ, народный учитель Самарской области, учитель русского языка и литературы школы № 84 Т.М. Корягина.

Мероприятие объединяет учителей и школьников – на конкурс представлены эссе, презентации, исследовательские работы и творческие уроки педагогов.

Работа чтений пройдет в трех секциях:

«Учебно-исследовательская деятельность»;

«Музейный и литературно-творческий проект»;

«Литературное творчество» (Поэзия и проза).

В рамках чтений проведен заочный конкурс творческих разработок педагогов и школьных библиотекарей по номинациям: «Внеклассное мероприятие», «Урок», «Проект».

Всего на конкурс было подано более 130 работ школьников и педагогов со всей области.

Победители будут отмечены дипломами министерства образования и науки Самарской области и организаторов Областных Пушкинских чтений, каждый участник получит сертификат.