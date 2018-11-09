Наверняка, вы ещё не забыли нашумевшие скандалы, которые связаны со срывом концертов известной группы IC3PEAK, арестом популярного рэпера Хаски. Но, не успев отойти от данных событий, государство решило нанести удар по новым представителям российской музыки. В этот раз пострадал Stanlee – молодой рэпер. Всё началось на следующий день после того, как появился новый альбом артиста под названием NLO. Изначально был заблокирован официальный паблик ВКонтакте, а ещё через определённый промежуток времени забанили и личную страницу артиста. Главным ущербом стал запрет на клип, который был снят на одноимённую композицию. Естественно, решение такой проблемы всё же нашли и по истечению месяца после появления релиза, странички разблокировали, а клип, который ранее запретили, снова доступен для общего доступа. Но чем же рэпер не понравился властям?

Самое удивительное, что ответ на данный вопрос кроется не только в самой песне, но и в её визуальном восприятии. Все дело в том, что через чур весело и без особых сложностей в видео представлены аспекты современного общества, с которыми активно борются власти. Девушки лёгкого поведения в клипе представлены в качестве красивых и стильных представительниц слабого пола, а наркотики представлены в качестве всех цветов радуги. Кроме этого, в новом мире Stanlee наркоманы танцуют брейк, а подворотня шпана и притон вполне естественное и привлекательное явление.

Как считается правительство, все эти герои могут нанести ущерб обществу. Особенно понятно всё становится после прослушивания текста. Власти считают, что в песни представлена пропаганда употребления наркотических веществ. Ни для кого не секрет, что государство прибегает к разным методам борьбы для лечения психотропных веществ. Поэтому, строчки хита показались властям опасными, особенно для подрастающего поколения.

Конечно же, закрыть рост дерзкому артисту намного проще, чем реально устранить масштабные проблемы. Поэтому государство видит в ярких рэп-клипах только вредительство. Но, несмотря на явную агрессию со стороны власти, Stanlee в своём творчестве не несёт политического подтекста.