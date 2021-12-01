Родовестник приглашает внуков создать семейный журнал для бабушек2021-12-10 19:30
«Вы слышали о Родовестнике»! Нет, давайте знакомиться?!
Родовестник – новый крутой проект, который заботится о старшем поколении.
Реализовалась наша идея с уникальным семейным журналом, который создают сами внуки, выкладывая фотки на страницы Родовестника подобно тому, как каждый из нас это делает в Instagram.
Да, к фотографиям можно оставить подпись для бабушек и дедушек.
Вы готовите любимые кадры, отправляете нам в WhatsApp, оставляете комментарии к фото, а верстаем, печатаем и отправляем адресату мы!
Родовестник скрепляет связь поколений, чтит традиции и семейные ценности.
На нашем сайте очень просто оформить подписку, а также приобрести ее в подарок для друзей или знакомых.
Родовестник осчастливил уже сотни бабушек по всему миру. Твоя очередь быть заботливым внуком, который знает, чем порадовать любимых старичков.
https://rodovestnik.ru/
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