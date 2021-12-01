«Вы слышали о Родовестнике»! Нет, давайте знакомиться?!

Родовестник – новый крутой проект, который заботится о старшем поколении.

Реализовалась наша идея с уникальным семейным журналом, который создают сами внуки, выкладывая фотки на страницы Родовестника подобно тому, как каждый из нас это делает в Instagram.

Да, к фотографиям можно оставить подпись для бабушек и дедушек.

Вы готовите любимые кадры, отправляете нам в WhatsApp, оставляете комментарии к фото, а верстаем, печатаем и отправляем адресату мы!

Родовестник скрепляет связь поколений, чтит традиции и семейные ценности.

Попробуйте сами создать уютный печатный журнал о Вашей семье!

На нашем сайте очень просто оформить подписку, а также приобрести ее в подарок для друзей или знакомых.

Родовестник осчастливил уже сотни бабушек по всему миру. Твоя очередь быть заботливым внуком, который знает, чем порадовать любимых старичков.

https://rodovestnik.ru/