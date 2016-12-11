10 и 11 декабря в Самаре проходил XVIII межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ-2016».

Фестиваль собрал 72 команды знатоков из Москвы, Московской области, Саранска, Казани, Ижевска, Ульяновска, Уфы, Волгограда, Кирова, Пензы, Балаково, Саратова, Самары и Тольятти. Также в областной центр приехала команда из Алматы. Вопросы для игр подготовили сертифицированные редакторы Международной ассоциации клубов – Дмитрий Борок и Александр Рождествин, а также молодой самарский автор Юрий Мотькин.

В этом году «Самариуму» удалось удержать звание самого посещаемого фестиваля в Поволжье, побить свой собственный рекорд 2000 года, когда на фестивале собралось 70 команд, а также попасть в пятерку самых посещаемых фестивалей в 2016 году уступив лишь Новосибирску, Красноярску, Минску и Москве.

Борьба за призовые места развернулась сразу в нескольких видах программы: «Что? Где? Когда?, «Брэйн-ринг» и командная «Своя игра». Все игры проходили на территории комбината питания Самарского государственного экономического университета.

Абсолютным победителем фестиваля и лучшей командой Самарской области, благодаря успешной игре в турнире по «Что? Где? Когда?», стала команда «Мираж». Путевку на чемпионат России по итогам «Самариума» получила команда «София» (Саранск).