Подведены итоги областного конкурса «Школа сказочников», учредителем которого выступило министерство образования и науки Самарской области.

В конкурсе, целью которого было создание сказочного путеводителя по Самарской области, приняли участие свыше 400 детей, в том числе трое из Австралии. Таким образом конкурс приобрел международный масштаб.

Он проводился по номинациям: «Автор сказки», «Иллюстратор» (иллюстрации к сказке собственного сочинения или сказке иного автора — участника конкурса), «Краеведческие открытки», «Краеведческие раскраски».

В субботу, 15 декабря, состоялось награждение школьников – победителей. В Самарский Дворец детского и юношеского творчества с родителями и педагогами приехали одаренные дети из Самарской области: Самары, Чапаевска, Октябрьска, Новокуйбышевска, Нефтегорска, Сызрани, муниципальных районов Волжский, Сергиевский, Кинельский, Красноярский, Алексеевский, Хворостянский, Кошкинский и др.

«Эти дети действительно заслужили свои награды, – говорит куратор конкурса, детская писательница Мария Пашинина. – 26 лучших работ было выбрано из более чем семисот. У нас было больше 400 участников, в том числе трое из Австралии. Многие прислали от 2 до 4 работ!»

Победители получили грамоты, наборы с новогодними сказками от куратора конкурса писательницы Марии Пашининой и сертификаты на посещение автобусной обзорной экскурсии по Самаре с посещением музея «Бункер Сталина» от партнеров конкурса – департамента туризма Самарской области и Туристского информационного центра Самарской области.

«Мы всегда с удовольствием поддерживаем детские конкурсы, связанные с краеведческой тематикой. Они воспитывают любовь к своей малой Родине. Представленные работы отражают любимые детьми родные места и туристические объекты Самарской области», – отмечает врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

В день награждения дети и их родители посетили музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области. Экскурсовод подробно рассказал об истории возникновения пожарной службы, ее работе в Самарской области, системах пожаротушения и эвакуации людей на железнодорожном вокзале города Самары и в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького, ребята примерили форму пожарного и костюм «огнетушителя».

«Моя мечта – дарить детям-победителям Большой Культурный День в Самаре, – говорит Мария Пашинина. – В будущем хочу, чтобы за день дети могли посетить несколько музеев, выставок, культурных мест. Чтобы после такого дня они возвращались домой другими людьми – искренне влюбленными в культуру и историю нашего края и вдохновленными на большие дела».

25 декабря после новогоднего представления в Самарском Дворце детского и юношеского творчества состоится награждение призеров конкурса, занявших 2 и 3 места, а также получивших специальные призы.